В Україну повернули 1000 тіл загиблих захисників
Сьогодні, 15:00
В Україну у межах репатріаційних заходів повернули 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Найближчим часом слідчі спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.
Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
У Коордшабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.
Окрема подяка - особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, зазначили у штабі.
Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.
