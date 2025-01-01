На Волині водійка виїхала на бордюр та збила вуличний ліхтар

У Ковелі водійка здійснила наїзд на дорожню споруду.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Учора ввечері ми отримали повідомлення про ДТП на вулиці Незалежності.

З’ясувалося, що водійка автомобіля BMW не вибрала безпечної швидкості, не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на бордюр і опору зовнішнього освітлення", - йдеться в повідомленні.

У результаті транспортний засіб та дорожня споруда отримали механічні пошкодження.

На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався.
Патрульні склали на жінку адміністративні матеріали за:

ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);

ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд);

ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) КУпАП.
