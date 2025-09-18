Тетяна Чорновол замінить Андрія Парубія у Верховній Раді
Сьогодні, 16:38
Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України після того, комісія отримала від апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Парубія.
Про це пише Українська правда.
"ЦВК розглянула документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії "Європейська солідарність" під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах", - йдеться в повідомленні.
В ЦВК зазначили, що Андрій Парубій був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Європейська солідарність".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Українська правда.
"ЦВК розглянула документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії "Європейська солідарність" під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах", - йдеться в повідомленні.
В ЦВК зазначили, що Андрій Парубій був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Європейська солідарність".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Тетяна Чорновол замінить Андрія Парубія у Верховній Раді
Сьогодні, 16:38
Зеленський заявив, що Сили оборони зараз здійснюють контрнаступальну операцію на Покровському напрямку
Сьогодні, 16:17
На Волині водійка виїхала на бордюр та збила вуличний ліхтар
Сьогодні, 15:33
В Україну повернули 1000 тіл загиблих захисників
Сьогодні, 15:00
На Волині вовки напали на отару овець, дев'ятеро з них задушили
Сьогодні, 14:35