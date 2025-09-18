Тетяна Чорновол замінить Андрія Парубія у Верховній Раді

Тетяна Чорновол замінить Андрія Парубія у Верховній Раді
Центральна виборча комісія визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України після того, комісія отримала від апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Парубія.

Про це пише Українська правда.

"ЦВК розглянула документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії "Європейська солідарність" під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах", - йдеться в повідомленні.

В ЦВК зазначили, що Андрій Парубій був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Європейська солідарність".

