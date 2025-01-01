На війні загинули троє Героїв з Луцька

На війні загинули три воїни з Луцька.Про це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще три втрати.Лучанин, 12.01.1982 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-номера обслуги десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу 7 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону.Солдат Чирка Олександр Юрійович загинув 17.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нижній Клин Курської області.Лучанин, 09.04.1984 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду інструктора з водіння 5 навчального механізованого взводу 2 навчальної механізованої роти 1 навчального механізованого батальйону.Молодший сержант Хабовець Анатолій Володимирович загинув 06.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимівка Донецької області.Лучанин, 12.09.2001 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.Солдат Новосад Назар Дмитрович загинув 16.09.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Райгородок Донецької області", - йдеться в повідомленні.