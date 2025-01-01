На війні загинули троє Героїв з Луцька

На війні загинули троє Героїв з Луцька
На війні загинули три воїни з Луцька.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще три втрати.

Лучанин Чирка Олександр Юрійович, 12.01.1982 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-номера обслуги десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу 7 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону.

Солдат Чирка Олександр Юрійович загинув 17.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нижній Клин Курської області.

Лучанин Хабовець Анатолій Володимирович, 09.04.1984 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду інструктора з водіння 5 навчального механізованого взводу 2 навчальної механізованої роти 1 навчального механізованого батальйону.

Молодший сержант Хабовець Анатолій Володимирович загинув 06.11.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Максимівка Донецької області.

Лучанин Новосад Назар Дмитрович, 12.09.2001 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону.
Солдат Новосад Назар Дмитрович загинув 16.09.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Райгородок Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

