У Польщі вночі знову зафіксували спроби порушення повітряного простору дронами з Білорусі та Росії
Сьогодні, 18:02
Уночі прикордонна служба Польщі зафіксувала підвищену активність безпілотників з Росії та Білорусі, які намагалися порушити повітряний простір країни.
Про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвінський, передає Укрінформ із посиланням на РАР.
«Сьогодні вночі Прикордонна служба спостерігала підвищену активність білоруських і російських дронів, які намагалися перетнути польський повітряний простір. Ситуація на польсько-білоруському кордоні є дуже і дуже напруженою», – зазначив Кєрвінський.
На запитання журналістів, коли можна очікувати відкриття прикордонних переходів з Білоруссю, польський міністр нагадав, що закриття цієї ділянки кордону було оголошено не на весь період навчань «Захід-2025», а саме через них.
За його словами, кордон відкриють лише тоді, коли буде повна впевненість у відсутності загроз чи провокацій для Польщі.
«Якщо ми матимемо інформацію від спецслужб про те, що все стає безпечним, тоді ми відкриємо кордон», – підкреслив Кєрвінський.
Зазначається, що призупинення прикордонного руху Польщі з Республікою Білорусь діє в обох напрямках – виїзд з Польщі до Білорусі та в'їзд до Польщі. Це стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних поїздів, повідомляє PAP.
Нагадаємо, що Польща закрила кордон із Білоруссю опівночі 11 вересня через російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025» поблизу польського кордону.
Згодом у МВС Польщі заявили, що польсько-білоруський кордон залишається закритим до скасування постанови через загрозу, пов’язану з військовими навчаннями у Білорусі.
