У Польщі вночі знову зафіксували спроби порушення повітряного простору дронами з Білорусі та Росії





Про це заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвінський, передає



«Сьогодні вночі Прикордонна служба спостерігала підвищену активність білоруських і російських дронів, які намагалися перетнути польський повітряний простір. Ситуація на польсько-білоруському кордоні є дуже і дуже напруженою», – зазначив Кєрвінський.



На запитання журналістів, коли можна очікувати відкриття прикордонних переходів з Білоруссю, польський міністр нагадав, що закриття цієї ділянки кордону було оголошено не на весь період навчань «Захід-2025», а саме через них.



За його словами, кордон відкриють лише тоді, коли буде повна впевненість у відсутності загроз чи провокацій для Польщі.



«Якщо ми матимемо інформацію від спецслужб про те, що все стає безпечним, тоді ми відкриємо кордон», – підкреслив Кєрвінський.



Зазначається, що призупинення прикордонного руху Польщі з Республікою Білорусь діє в обох напрямках – виїзд з Польщі до Білорусі та в'їзд до Польщі. Це стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних поїздів, повідомляє PAP.



Нагадаємо, що Польща закрила кордон із Білоруссю опівночі 11 вересня через російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025» поблизу польського кордону.



Згодом у МВС Польщі заявили, що польсько-білоруський кордон залишається закритим до скасування постанови через загрозу, пов’язану з військовими навчаннями у Білорусі.

