Вдруге на війні: історія старшого кухаря волинської 100 бригади

Олександр — батько чотирьох дітей. Вдруге він потрапив на війну в перші дні повномасштабного вторгнення. У 2014-му чоловік був учасником АТО, після поранення служить старшим кухарем механізованого батальйону 100 окремої механізованої бригади.



Історію захисника 18 вересня розповіли в пресцентрі волинської бригади, пише



"Я третій раз в армії і другий раз на війні", – каже Олександр. У 2002-2004 роках він вчився у військовій школі молодших спеціалістів, де й здобув фах військового кухаря. 2014-го волинянина призвали в ЗСУ. Пригадує: спершу він потрапив на кухню, але згодом опанував фах кулеметника. Брав участь у боях за Маріуполь та Савур-Могилу.



Початок повномасштабного вторгнення застав Олександра в Литві, де він працював. Чоловік вирішив повернутися, щоб знову захищати Україну.



"Власник фірми дуже не хотів мене відпускати, — пригадує боєць. Але я добре усвідомлював, що у мене, як у батька чотирьох маленьких українців і українок, є щонайменше чотири причини боротися за свободу рідної держави, боротися за українське майбутнє моїх дітей".



У 100 бригаді колишній учасник АТО одразу потрапив до групи швидкого реагування. Під час виконання одного із бойових завдань чоловік отримав поранення.



"Витягували мене буквально з того світу. Скажімо, донорської крові влили більше, ніж у мені було до поранення, – розповідає воїн. – Наслідки пережитого досі даються взнаки: часом паморочиться голова, погано відчуваю руку".



Після відновлення волинянин продовжує служити кухарем у рідному батальйоні. Каже: вже продумав меню на День перемоги над армією РФ, бо вірить, що перемога обов'язково буде.



Що відомо про бойовий шлях 100 механізованої бригади



У квітні 2023-го бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.



За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й Окремій бригаді Тероборони Волині відзнаку "За мужність та відвагу".



Восени 2023-го 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом. Наприкінці березня 2024-го 100 окрему бригаду територіальної оборони офіційно реорганізували в 100 окрему механізовану бригаду. Таке рішення ухвалило Командування Збройних сил України.



У квітні 2024-го підрозділи 100 механізованої бригади приступили до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Після цього в червні цього року бійці "Сталевої сотки" повернулися з передової на відновлення. З серпня 2024 року 100 ОМБр знову повернулася до виконання бойових завдань на східній ділянці фронту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Боєць з Ковеля— батько чотирьох дітей. Вдруге він потрапив на війну в перші дні повномасштабного вторгнення. У 2014-му чоловік був учасником АТО, після поранення служить старшим кухарем механізованого батальйону 100 окремої механізованої бригади.Історію захисника 18 вересня розповіли в пресцентрі волинської бригади, пише Суспільне "Я третій раз в армії і другий раз на війні", – каже Олександр. У 2002-2004 роках він вчився у військовій школі молодших спеціалістів, де й здобув фах військового кухаря. 2014-го волинянина призвали в ЗСУ. Пригадує: спершу він потрапив на кухню, але згодом опанував фах кулеметника. Брав участь у боях за Маріуполь та Савур-Могилу.Початок повномасштабного вторгнення застав Олександра в Литві, де він працював. Чоловік вирішив повернутися, щоб знову захищати Україну."Власник фірми дуже не хотів мене відпускати, — пригадує боєць. Але я добре усвідомлював, що у мене, як у батька чотирьох маленьких українців і українок, є щонайменше чотири причини боротися за свободу рідної держави, боротися за українське майбутнє моїх дітей".У 100 бригаді колишній учасник АТО одразу потрапив до групи швидкого реагування. Під час виконання одного із бойових завдань чоловік отримав поранення."Витягували мене буквально з того світу. Скажімо, донорської крові влили більше, ніж у мені було до поранення, – розповідає воїн. – Наслідки пережитого досі даються взнаки: часом паморочиться голова, погано відчуваю руку".Після відновлення волинянин продовжує служити кухарем у рідному батальйоні. Каже: вже продумав меню на День перемоги над армією РФ, бо вірить, що перемога обов'язково буде.У квітні 2023-го бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й Окремій бригаді Тероборони Волині відзнаку "За мужність та відвагу".Восени 2023-го 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом. Наприкінці березня 2024-го 100 окрему бригаду територіальної оборони офіційно реорганізували в 100 окрему механізовану бригаду. Таке рішення ухвалило Командування Збройних сил України.У квітні 2024-го підрозділи 100 механізованої бригади приступили до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Після цього в червні цього року бійці "Сталевої сотки" повернулися з передової на відновлення. З серпня 2024 року 100 ОМБр знову повернулася до виконання бойових завдань на східній ділянці фронту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію