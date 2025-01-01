Вдруге на війні: історія старшого кухаря волинської 100 бригади
Сьогодні, 19:08
Боєць з Ковеля Олександр — батько чотирьох дітей. Вдруге він потрапив на війну в перші дні повномасштабного вторгнення. У 2014-му чоловік був учасником АТО, після поранення служить старшим кухарем механізованого батальйону 100 окремої механізованої бригади.
Історію захисника 18 вересня розповіли в пресцентрі волинської бригади, пише Суспільне.
"Я третій раз в армії і другий раз на війні", – каже Олександр. У 2002-2004 роках він вчився у військовій школі молодших спеціалістів, де й здобув фах військового кухаря. 2014-го волинянина призвали в ЗСУ. Пригадує: спершу він потрапив на кухню, але згодом опанував фах кулеметника. Брав участь у боях за Маріуполь та Савур-Могилу.
Початок повномасштабного вторгнення застав Олександра в Литві, де він працював. Чоловік вирішив повернутися, щоб знову захищати Україну.
"Власник фірми дуже не хотів мене відпускати, — пригадує боєць. Але я добре усвідомлював, що у мене, як у батька чотирьох маленьких українців і українок, є щонайменше чотири причини боротися за свободу рідної держави, боротися за українське майбутнє моїх дітей".
У 100 бригаді колишній учасник АТО одразу потрапив до групи швидкого реагування. Під час виконання одного із бойових завдань чоловік отримав поранення.
"Витягували мене буквально з того світу. Скажімо, донорської крові влили більше, ніж у мені було до поранення, – розповідає воїн. – Наслідки пережитого досі даються взнаки: часом паморочиться голова, погано відчуваю руку".
Після відновлення волинянин продовжує служити кухарем у рідному батальйоні. Каже: вже продумав меню на День перемоги над армією РФ, бо вірить, що перемога обов'язково буде.
Що відомо про бойовий шлях 100 механізованої бригади
У квітні 2023-го бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.
За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й Окремій бригаді Тероборони Волині відзнаку "За мужність та відвагу".
Восени 2023-го 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом. Наприкінці березня 2024-го 100 окрему бригаду територіальної оборони офіційно реорганізували в 100 окрему механізовану бригаду. Таке рішення ухвалило Командування Збройних сил України.
У квітні 2024-го підрозділи 100 механізованої бригади приступили до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Після цього в червні цього року бійці "Сталевої сотки" повернулися з передової на відновлення. З серпня 2024 року 100 ОМБр знову повернулася до виконання бойових завдань на східній ділянці фронту.
