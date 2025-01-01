Школи у Луцькій громаді – переповнені: подробиці

Школи у Луцькій громаді – переповнені: подробиці
У Луцькій громаді 18 із 38 закладів середньої освіти набрали у новому навчальному році більше дітей, ніж дозволяє проєктна кількість місць.

Дані про фактичну та проєктну наповненість шкіл та садочків надали у департаменті освіти Луцької міськради, пише misto.media.

Які школи найпопулярніші за кількістю учнів

Загалом у школах Луцької громади у 2025–2026 навчальному році буде майже 30 тисяч школярів, хоча за чинними стандартами заклади здатні прийняти 27,8 тисячі школярів. Майже всі переповнені заклади розташовані у Луцьку.

Серед міських більше ніж на половину переповнені ліцеї № 1, 2, 8, 14, 23, 25, 27 та гімназія № 5.

Виняток – Заборольський ліцей № 32. Тут навчаються 645 дітей, хоча проєктна спроможність передбачає 250 місць.

До слова, його реконструкцію розпочали у 2019 році зокрема й для того, щоб збільшити кількість місць у закладі. Проте у 2022 році договір із підрядником розірвали через значне збільшення вартості робіт.

Серед районів Луцька найбільш переповнені школи у 55-му мікрорайоні, Теремно, 40-Б, а також в районі вулиці Львівської.

Які школи громади мають найменше учнів

Чотири школи у Луцькій громаді наповнені менше ніж на половину:

Клепачівська гімназія № 35;
Одерадівська гімназія № 37;
Шепельська гімназія № 39;
Луцька гімназія № 19.

У навчальному закладі № 19 можуть навчатися 900 дітей, проте нині є лише 284 учні. Натомість поруч розташований переповнений ліцей № 10, де на 170 учнів більше за норму.

Міські школи у громаді переповнені в середньому на 19%. Водночас у сільських школах, за винятком Заборольського ліцею, учнів бракує. Вони наповнені в середньому на 77%.

