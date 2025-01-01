Школи у Луцькій громаді – переповнені: подробиці





Дані про фактичну та проєктну наповненість шкіл та садочків надали у департаменті освіти Луцької міськради, пише



Які школи найпопулярніші за кількістю учнів



Загалом у школах Луцької громади у 2025–2026 навчальному році буде майже 30 тисяч школярів, хоча за чинними стандартами заклади здатні прийняти 27,8 тисячі школярів. Майже всі переповнені заклади розташовані у Луцьку.



Серед міських більше ніж на половину переповнені ліцеї № 1, 2, 8, 14, 23, 25, 27 та гімназія № 5.



Виняток – Заборольський ліцей № 32. Тут навчаються 645 дітей, хоча проєктна спроможність передбачає 250 місць.



До слова, його реконструкцію розпочали у 2019 році зокрема й для того, щоб збільшити кількість місць у закладі. Проте у 2022 році договір із підрядником розірвали через значне збільшення вартості робіт.



Серед районів Луцька найбільш переповнені школи у 55-му мікрорайоні, Теремно, 40-Б, а також в районі вулиці Львівської.



Які школи громади мають найменше учнів



Чотири школи у Луцькій громаді наповнені менше ніж на половину:



Клепачівська гімназія № 35;

Одерадівська гімназія № 37;

Шепельська гімназія № 39;

Луцька гімназія № 19.



У навчальному закладі № 19 можуть навчатися 900 дітей, проте нині є лише 284 учні. Натомість поруч розташований переповнений ліцей № 10, де на 170 учнів більше за норму.



Міські школи у громаді переповнені в середньому на 19%. Водночас у сільських школах, за винятком Заборольського ліцею, учнів бракує. Вони наповнені в середньому на 77%.

