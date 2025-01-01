Школи у Луцькій громаді – переповнені: подробиці
Сьогодні, 20:38
У Луцькій громаді 18 із 38 закладів середньої освіти набрали у новому навчальному році більше дітей, ніж дозволяє проєктна кількість місць.
Дані про фактичну та проєктну наповненість шкіл та садочків надали у департаменті освіти Луцької міськради, пише misto.media.
Які школи найпопулярніші за кількістю учнів
Загалом у школах Луцької громади у 2025–2026 навчальному році буде майже 30 тисяч школярів, хоча за чинними стандартами заклади здатні прийняти 27,8 тисячі школярів. Майже всі переповнені заклади розташовані у Луцьку.
Серед міських більше ніж на половину переповнені ліцеї № 1, 2, 8, 14, 23, 25, 27 та гімназія № 5.
Виняток – Заборольський ліцей № 32. Тут навчаються 645 дітей, хоча проєктна спроможність передбачає 250 місць.
До слова, його реконструкцію розпочали у 2019 році зокрема й для того, щоб збільшити кількість місць у закладі. Проте у 2022 році договір із підрядником розірвали через значне збільшення вартості робіт.
Серед районів Луцька найбільш переповнені школи у 55-му мікрорайоні, Теремно, 40-Б, а також в районі вулиці Львівської.
Які школи громади мають найменше учнів
Чотири школи у Луцькій громаді наповнені менше ніж на половину:
Клепачівська гімназія № 35;
Одерадівська гімназія № 37;
Шепельська гімназія № 39;
Луцька гімназія № 19.
У навчальному закладі № 19 можуть навчатися 900 дітей, проте нині є лише 284 учні. Натомість поруч розташований переповнений ліцей № 10, де на 170 учнів більше за норму.
Міські школи у громаді переповнені в середньому на 19%. Водночас у сільських школах, за винятком Заборольського ліцею, учнів бракує. Вони наповнені в середньому на 77%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Дані про фактичну та проєктну наповненість шкіл та садочків надали у департаменті освіти Луцької міськради, пише misto.media.
Які школи найпопулярніші за кількістю учнів
Загалом у школах Луцької громади у 2025–2026 навчальному році буде майже 30 тисяч школярів, хоча за чинними стандартами заклади здатні прийняти 27,8 тисячі школярів. Майже всі переповнені заклади розташовані у Луцьку.
Серед міських більше ніж на половину переповнені ліцеї № 1, 2, 8, 14, 23, 25, 27 та гімназія № 5.
Виняток – Заборольський ліцей № 32. Тут навчаються 645 дітей, хоча проєктна спроможність передбачає 250 місць.
До слова, його реконструкцію розпочали у 2019 році зокрема й для того, щоб збільшити кількість місць у закладі. Проте у 2022 році договір із підрядником розірвали через значне збільшення вартості робіт.
Серед районів Луцька найбільш переповнені школи у 55-му мікрорайоні, Теремно, 40-Б, а також в районі вулиці Львівської.
Які школи громади мають найменше учнів
Чотири школи у Луцькій громаді наповнені менше ніж на половину:
Клепачівська гімназія № 35;
Одерадівська гімназія № 37;
Шепельська гімназія № 39;
Луцька гімназія № 19.
У навчальному закладі № 19 можуть навчатися 900 дітей, проте нині є лише 284 учні. Натомість поруч розташований переповнений ліцей № 10, де на 170 учнів більше за норму.
Міські школи у громаді переповнені в середньому на 19%. Водночас у сільських школах, за винятком Заборольського ліцею, учнів бракує. Вони наповнені в середньому на 77%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Хотіла самовільно залишити гуртожиток: що відомо про студентку, яка випала з вікна у Луцьку
Сьогодні, 21:05
Школи у Луцькій громаді – переповнені: подробиці
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 19 вересня
Сьогодні, 20:00
Вдруге на війні: історія старшого кухаря волинської 100 бригади
Сьогодні, 19:08
У Польщі вночі знову зафіксували спроби порушення повітряного простору дронами з Білорусі та Росії
Сьогодні, 18:02