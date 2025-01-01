У Луцьку майже на мільйон поменшало пасажирів у тролейбусах





Про це йде мова у звіті про роботу комунальних підприємств міста, – інформує



Комунальним підприємством «Луцьке підприємство електротранспорту» від надання послуг із перевезення пасажирів міським електричним транспортом отримано 28 млн 156 тис. грн, що на 4 млн 083 тис. грн менше, ніж було передбачено фінансовим планом. Кількість перевезених пасажирів у І півріччі 2025 року становила 7 млн 273 тисячі осіб, в тому числі 3 млн 830 тисячі із платним проїздом (у І півріччі 2024 року – 8 млн 206 тисяч осіб, в тому числі 4 млн 407 тисяч осіб із платним проїздом).

