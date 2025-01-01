Скільки коштують помідори у місті на Волині: деталі
Сьогодні, 22:43
Вересень — пора активної консервації, тож чимало господинь вирушають у магазині і на ринки в пошуках стиглих та недорогих помідорів. Ціни на овоч нині різняться.
Журналісти дізналися, скільки коштують ці червоні королі на ринку та в популярних магазинах Нововолинська, - пише Буг.
На Нововолинському ринку ціни на помідори зараз стартують від 15 грн за кілограм і сягають 40 грн. Все залежить від сорту та якості: є як великі м’ясисті, так і дрібні, що більше підходять для консервації.
У магазинах міста вартість трохи відрізняється:
АТБ: 22,89 грн/кг
Рідний край: 29,90 грн/кг
Салют: від 23,90 і до 59,90 грн/кг
Спар: від 41 до 75 грн/кг
Для Вас: від 41 до 81 грн/кг
Тож, якщо плануєте консервувати на зиму, крутити сік чи просто робити улюблений салат, варто зважати, де купувати. Ринок приваблює ціною, різноманіттям і можливістю обрати «з рук» у місцевих господинь, а магазини забезпечують стабільність та зручність.
