Скільки коштують помідори у місті на Волині: деталі





Журналісти дізналися, скільки коштують ці червоні королі на ринку та в популярних магазинах Нововолинська, - пише



На Нововолинському ринку ціни на помідори зараз стартують від 15 грн за кілограм і сягають 40 грн. Все залежить від сорту та якості: є як великі м’ясисті, так і дрібні, що більше підходять для консервації.



У магазинах міста вартість трохи відрізняється:



АТБ: 22,89 грн/кг

Рідний край: 29,90 грн/кг

Салют: від 23,90 і до 59,90 грн/кг

Спар: від 41 до 75 грн/кг

Для Вас: від 41 до 81 грн/кг



Тож, якщо плануєте консервувати на зиму, крутити сік чи просто робити улюблений салат, варто зважати, де купувати. Ринок приваблює ціною, різноманіттям і можливістю обрати «з рук» у місцевих господинь, а магазини забезпечують стабільність та зручність.

