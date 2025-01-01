Путін назвав чисельність своєї армії на війні з Україною





Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, повідомляє



Путін на зустрічі з лідерами фракцій прокоментував ідею про квоти для російських солдатів в органах влади. За його словами, не всі окупанти "бачать себе держслужбовцями".



"Розумієте, на лінії бойового зіткнення понад 700 тисяч осіб перебуває", - додав диктатор.



Він запропонував вибирати серед військових РФ таких людей, які "хочуть і схильні до такого виду діяльності", як робота в органах влади.

