Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 19–20 вересня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19–20 вересня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Від 19 вересня, до 20 вересня, очікується сонячна активність із К-індексом 2–3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.
