Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 19–20 вересня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 19–20 вересня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19–20 вересня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Від 19 вересня, до 20 вересня, очікується сонячна активність із К-індексом 2–3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 19–20 вересня
Сьогодні, 01:30
19 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Путін назвав чисельність своєї армії на війні з Україною
18 вересня, 23:19
Скільки коштують помідори у місті на Волині: деталі
18 вересня, 22:43
Найскладнішою була математика: скільки волинян не склали НМТ-2025
18 вересня, 22:12
Медіа
відео
1/8