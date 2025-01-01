Курс валют на 19 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 19 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк на четвер, 19 вересня, встановив офіційні курси долара, євро та злотого. Гривня й надалі падає відносно долара.

Про це повідомив сайт НБУ.

Курс долара
1 долар США – 41,45 (+4 коп.)

Курс євро
1 євро – 46,10 (-2 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,80 (-1 коп.)

