Курс валют на 19 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомив сайт НБУ.



Курс долара

1 долар США – 41,45 (+4 коп.)



Курс євро

1 євро – 46,10 (-2 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,80 (-1 коп.)

