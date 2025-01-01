М'ясо, сало та яйця дорожчають: які ціни на луцькому ринку





Журналісти телеканалу



Продавці та покупці зізнаються: подорожчання вже відчутне, але попит не зменшується.



За словами однієї з продавчинь, яйця вже тривалий час коштують стабільно:



«Ціна не міняється півтора року – 60 гривень за десяток. Але, думаю, буде підвищуватися. Так же ж не буде. У Києві вже до 90 гривень доходить», – каже жінка.



Проте через менший настрій курей ціни можуть зрости найближчим часом.



«Кури мало несуться, вже линяють. Ціна буде підніматися. Якщо зараз 60, то може бути і 70–75 гривень», – пояснила продавчиня.



Не менше обговорюють і подорожчання сала. Якщо раніше кілограм можна було придбати за 120-150 грн, то нині ціни коливаються від 180 до 250 грн залежно від товщини та якості.



М’ясо також додало у вартості. Шинка чи філе коштує 230-240 грн за кілограм, лопатка – від 190 до 200 грн, а окремі частини – навіть до 290-300 грн.



Покупці ж підтверджують: ціни «кусаються», однак без сала та м’яса український стіл важко уявити.

