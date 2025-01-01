У Луцьку поменшало першокласників: у чому причина





Журналісти сайту



У департаменті освіти повідомили, що до перших класів комунальних та приватних закладів освіти Луцької МТГ у 2025/2026 навчальному році зараховано 2443 учні та сформовано 101 перший клас.



Нагадаємо, що кількість учнів, які були зараховані у перші класи луцьких шкіл, у різних роках становила:



у 2021 році – 3309 дітей;

у 2022 році – 2854 дітей;

у 2023 році – 2866 дітей;

у 2024 році – 2657 дітей.



Таким чином бачимо, що кількість першачків поступово скорочується.



Раніше управління освіти й науки Волинської облдержадміністрації повідомляло про ймовірне зменшення кількості першокласників, а заразом і шкіл на Волині.



Таку динаміку пояснюють зниженням рівня народжуваності, війною та вимушеною міграцією сімей із дітьми за кордон.



До слова, за прогнозами Міністерства освіти і науки, кількість першокласників у 2029 році в Україні скоротиться щонайменше на 30%, у порівнянні з цим роком.

