Чому Волинська область не названа Луцькою





Місто Луцьк має кілька версій походження назви: від імені Люцека, слова «лук» (зброя або вигин річки), племені лучан або дулібського вождя Луки. Найдавніше поселення розташовувалося між річками Стир і Малий Глушець, де згодом звели Луцький замок.



Луцьк став обласним центром Волині у 1939 році, після приєднання Західної України до складу УРСР. Раніше центрами Волині були різні міста: Заслав, Новоград-Волинський, Житомир.





