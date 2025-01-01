Як на Волині відбілювали полотно: відтворили стародавній рецепт

стародавніх традицій, зокрема відбілювання полотна.



Про це розповіла місцева мешканка Тетяна Подерня, інформує



З її слів, у давні часи після того, як люди наткали полотна, починався процес відбілювання. Першим етапом була зола в жлукті.



"У колоді продовбували дірочку, запихали її кілочком, туди складали все і пересипали золою. Тоді заливали цю золу кип’ятком і вона там лежала не один день. Тоді виймали з цього кілочка з-під низу, стікала та вода, що вибілювалася, і тоді витягали полотно", — пояснила Тетяна Подерня.



З полотном йшли до річки, у якій замочували тканину, а потім вибивали прачем.



"Воно вибивається, то стає цупкіше і просочується водою. Ми його розстеляємо і ще раз вибілюємо так кілька разів. Силу в руках треба мати", — додала жінка.



Якщо не було прача, то виконували усю роботу вручну, каже вона. Замочування та вибивання тканини повторювали кілька разів.



"Тут ще багато таких старожилів, які ще цінують колишні традиції і час від часу дотримуються, зараз молодь може вже не так, а ми пам’ятаємо", — зазначила Тетяна Подерня.



Вона додала, що звичаї є закладеним кодом і доки про них пам’ятають люди, ніхто не може їх здолати.





