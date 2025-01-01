Воїни ССО вдарили логістичному хабу російських морпіхів на Курщині

завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому в Курській області.



Про це у телеграмі повідомили ССО ЗСУ.



Внаслідок удару було уражено:



• базу зберігання матеріальних засобів;

• склади з боєприпасами;

• місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.







Довідково:



810-та бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.



