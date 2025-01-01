Підтвердили загибель Героя з Волині Олександра Карпука, який вважався зниклим безвісти

Карпука Олександра Степановича, 06.02.1973 р.н., жителя села Мшанець, який вважався зниклим безвісти з 11 березня 2024 року поблизу н.п.Новодарівка Пологівського району Запорізької області.



Про це повідомили у Головненській громаді.



"З метою вшанування пам'яті Олександра Карпука у Головненській територіальній громаді з 18 по 20 вересня оголошено Дні жалоби.

Співчуття рідним Героя. Поховання ГЕРОЯ відбудеться на Запоріжжі, місці його проживання до війни", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підтвердилася загибель військовослужбовця, старшого солдата, 06.02.1973 р.н., жителя села Мшанець, який вважався зниклим безвісти з 11 березня 2024 року поблизу н.п.Новодарівка Пологівського району Запорізької області.Про це повідомили у Головненській громаді."З метою вшанування пам'яті Олександра Карпука у Головненській територіальній громаді з 18 по 20 вересня оголошено Дні жалоби.Співчуття рідним Героя. Поховання ГЕРОЯ відбудеться на Запоріжжі, місці його проживання до війни", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію