Підтвердили загибель Героя з Волині Олександра Карпука, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 09:44
Підтвердилася загибель військовослужбовця, старшого солдата Карпука Олександра Степановича, 06.02.1973 р.н., жителя села Мшанець, який вважався зниклим безвісти з 11 березня 2024 року поблизу н.п.Новодарівка Пологівського району Запорізької області.
Про це повідомили у Головненській громаді.
"З метою вшанування пам'яті Олександра Карпука у Головненській територіальній громаді з 18 по 20 вересня оголошено Дні жалоби.
Співчуття рідним Героя. Поховання ГЕРОЯ відбудеться на Запоріжжі, місці його проживання до війни", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
