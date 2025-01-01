Росіяни атакували Київ безпілотниками
Сьогодні, 09:16
Вночі, 19 вересня, росіяни атакували Київ безпілотниками.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
У Солом'янському районі зафіксовано падіння та вибух дрона. На місце вирушили екстрені служби.
Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав, що відбулося падіння уламків БПЛА на кількох локаціях.
Зокрема у Шевченківському районі було пошкоджено тролейбусну мережу.
Попередньо минулося без постраждалих.
