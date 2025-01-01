Росіяни атакували Київ безпілотниками





Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.



У Солом'янському районі зафіксовано падіння та вибух дрона. На місце вирушили екстрені служби.



Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав, що відбулося падіння уламків БПЛА на кількох локаціях.



Зокрема у Шевченківському районі було пошкоджено тролейбусну мережу.



Попередньо минулося без постраждалих.

Вночі, 19 вересня, росіяни атакували Київ безпілотниками.Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.У Солом'янському районі зафіксовано падіння та вибух дрона. На місце вирушили екстрені служби.Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав, що відбулося падіння уламків БПЛА на кількох локаціях.Зокрема у Шевченківському районі було пошкоджено тролейбусну мережу.Попередньо минулося без постраждалих.

