Перестало битися серце священника з Волині
Сьогодні, 10:20
Учора, 18 вересня, на 65-му році життя, відійшов у вічність настоятель Церкви святого Юрія Переможця у Володимирі митрофорний протоієрей Євген Шевчук.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Отець Євген був людиною, яка все своє життя присвятила служінню Богу та Церкві, несучи віру, любов і надію в серця своєї пастви.
Заупокійне богослужіння відбудеться 19 вересня, о 18:00 у Свято-Юріївському храмі, що знаходиться на вулиці Поліської Січі, 1.
А 20 вересня, о 9:00 у Свято-Юріївському храмі духовенство міста відслужить Божественну літургію, яку очолить архієпископ Матфей. Орієнтовно о 10:30 відбудеться чин похорону.
«Висловлюю глибокі співчуття рідним, близьким, парафіянам та всім, хто знав отця Євгена. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях!» - зазначив мер Володимира.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Отець Євген був людиною, яка все своє життя присвятила служінню Богу та Церкві, несучи віру, любов і надію в серця своєї пастви.
Заупокійне богослужіння відбудеться 19 вересня, о 18:00 у Свято-Юріївському храмі, що знаходиться на вулиці Поліської Січі, 1.
А 20 вересня, о 9:00 у Свято-Юріївському храмі духовенство міста відслужить Божественну літургію, яку очолить архієпископ Матфей. Орієнтовно о 10:30 відбудеться чин похорону.
«Висловлюю глибокі співчуття рідним, близьким, парафіянам та всім, хто знав отця Євгена. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях!» - зазначив мер Володимира.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
СБУ ліквідувала агентурну мережу фсб у двох областях
Сьогодні, 10:50
Вимагала у підприємця 1500 доларів: справу про хабарництво експосадовиці Волинської ОДА розглянуть у 2026 році
Сьогодні, 10:35
Перестало битися серце священника з Волині
Сьогодні, 10:20
У Польщі неподалік Любліна знайшли уламки ракети
Сьогодні, 10:06
Підтвердили загибель Героя з Волині Олександра Карпука, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 09:44