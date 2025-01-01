Перестало битися серце священника з Волині

Учора, 18 вересня, на 65-му році життя, відійшов у вічність настоятель Церкви святого Юрія Переможця у Володимирі митрофорний протоієрей Євген Шевчук.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Отець Євген був людиною, яка все своє життя присвятила служінню Богу та Церкві, несучи віру, любов і надію в серця своєї пастви.

Заупокійне богослужіння відбудеться 19 вересня, о 18:00 у Свято-Юріївському храмі, що знаходиться на вулиці Поліської Січі, 1.

А 20 вересня, о 9:00 у Свято-Юріївському храмі духовенство міста відслужить Божественну літургію, яку очолить архієпископ Матфей. Орієнтовно о 10:30 відбудеться чин похорону.

«Висловлюю глибокі співчуття рідним, близьким, парафіянам та всім, хто знав отця Євгена. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях!» - зазначив мер Володимира.

