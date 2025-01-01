Найскладнішою була математика: скільки волинян не склали НМТ-2025





Орієнтовно це 11,2% від загальної кількості учасників цьогоріч, розповіла Алла Корнейко.



"В Україні ця цифра 13,5%. Тобто тут у нас кращий показник. Стосовно того предмету, який найбільше не склали, то у Волинській області не має особливостей, а як у цілій країні — це математика. З цього предмета не подолали поріг 1 245 учасників, це 10 %”, — сказала Алла Корнейко.



З майже 12 тисяч учасників українську мову на Волині не склали 38 людей — 0,3% від загальної кількості. За словами завідувачки відділу ЗНО, з обов’язкових предметів найкраща ситуація з історії України. Поріг не пройшли 17 людей (0,1%).



"Серед предметів на вибір, на які багато зареєструвалися волинян, абсолютним лідером є біологія. Понад 2 000 учасників і нуль не складених. Також можна виділити географію, з 4 000 зареєстрованих з хвостиком не склало лише двоє", — додала Алла Корнейко.

Тестування з англійської в області не склали 46 учасників. Українську літературу — 47.



"Складна ситуація з фізикою. Якщо раніше ми говорили про тисячі, то тут ми говоримо про сотні. Наприклад, з хімії зареєструвалося менш як 150 учасників, з фізики близько 300", — пояснила завідувачка відділу ЗНО.



Фізику не склали 18 учасників, що складає 6%. Як зазначила Алла Корнейко, порівняно із загальними показниками по країні, це не найменший результат, адже у середньому поріг з цього предмету не пройшло 10% учасників.



Довідково: за даними ресурсу "Освіта.UA", учні, які провалили НМТ і не набрали достатньої кількості балів можуть вступити у коледж, заклад профтехосвіти чи взяти перерву і спробувати свої сили під час тестування наступного року.



Що відомо про НМТ 2025 на Волині



Основна сесія Національного мультипредметного тесту тривала з 14 травня до 25 червня. На тестування було зареєстровано орієнтовно 12 тисяч учасників — це на тисячу більше, ніж торік, розповіла Суспільному завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко.



За результатами тестування 86 волинян отримали 200 балів. Найкращий результат в учениці Ковельського ліцею № 13 Вікторії Смаль. Дівчина отримала по 200 балів з трьох предметів. Також 7 дітей з різних закладів освіти області мають по два найвищих результати, решта — учасники, які мають хоча б один 200-бальний результат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині майже 1400 учасників не набрали порогового балу хоча б з одного предмета на Національному мультипредметному тесті (НМТ) у 2025 році.Орієнтовно це 11,2% від загальної кількості учасників цьогоріч, розповіла Суспільному у телефонному коментарі завідувачка обласного відділу ЗНО та моніторингових досліджень"В Україні ця цифра 13,5%. Тобто тут у нас кращий показник. Стосовно того предмету, який найбільше не склали, то у Волинській області не має особливостей, а як у цілій країні — це математика. З цього предмета не подолали поріг 1 245 учасників, це 10 %”, — сказала Алла Корнейко.З майже 12 тисяч учасників українську мову на Волині не склали 38 людей — 0,3% від загальної кількості. За словами завідувачки відділу ЗНО, з обов’язкових предметів найкраща ситуація з історії України. Поріг не пройшли 17 людей (0,1%)."Серед предметів на вибір, на які багато зареєструвалися волинян, абсолютним лідером є біологія. Понад 2 000 учасників і нуль не складених. Також можна виділити географію, з 4 000 зареєстрованих з хвостиком не склало лише двоє", — додала Алла Корнейко.Тестування з англійської в області не склали 46 учасників. Українську літературу — 47."Складна ситуація з фізикою. Якщо раніше ми говорили про тисячі, то тут ми говоримо про сотні. Наприклад, з хімії зареєструвалося менш як 150 учасників, з фізики близько 300", — пояснила завідувачка відділу ЗНО.Фізику не склали 18 учасників, що складає 6%. Як зазначила Алла Корнейко, порівняно із загальними показниками по країні, це не найменший результат, адже у середньому поріг з цього предмету не пройшло 10% учасників.Довідково: за даними ресурсу "Освіта.UA", учні, які провалили НМТ і не набрали достатньої кількості балів можуть вступити у коледж, заклад профтехосвіти чи взяти перерву і спробувати свої сили під час тестування наступного року.Основна сесія Національного мультипредметного тесту тривала з 14 травня до 25 червня. На тестування було зареєстровано орієнтовно 12 тисяч учасників — це на тисячу більше, ніж торік, розповіла Суспільному завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко.За результатами тестування 86 волинян отримали 200 балів. Найкращий результат в учениці Ковельського ліцею № 13 Вікторії Смаль. Дівчина отримала по 200 балів з трьох предметів. Також 7 дітей з різних закладів освіти області мають по два найвищих результати, решта — учасники, які мають хоча б один 200-бальний результат.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію