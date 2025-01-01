Хотіла самовільно залишити гуртожиток: що відомо про студентку, яка випала з вікна у Луцьку





Як розповіла в коментарі Ірина Свірська, дівчина жила у кімнаті на шостому поверсі, але випала, ймовірно, із другого.



"Випала вона через пожежні сходи, якими вона злазила. Це не був суїцидальний випадок, вона самовільно захотіла залишити гуртожиток, — сказала заступниця директора. — В нас є правила проживання: після 22:00 всі здобувачі освіти мають знаходитись в гуртожитку".



Зі слів комендантки гуртожитку Тетяни Міцевської, травмовану студентку виявив перехожий. Вона припускає, що дівчина потрапила на балкон через пожежний вихід, ключі від якого зберігають на вахті. Також туди можна потрапити через вікно.



У коментарі Суспільному заступник директора Волинської обласної лікарні, де нині лікують студентку, Юрій Малімон, розповів: дівчина перебуває в нейрохірургічному відділенні, наразі її готують до оперативного втручання.



Зі слів речниці головного управління нацполіції в області Ольги Бузулук слідчо-оперативна група працювала на місці події, попередня версія правоохоронців — "нещасний випадок", відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань поки не вносили.

