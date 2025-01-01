Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 19 вересня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 19 вересня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.

