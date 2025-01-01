Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 19 вересня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 19 вересня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 вересня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 19 вересня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.

Теги: Погода, Луцьк, Волинь
