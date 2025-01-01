Містяни просять щодня о 9:00 організовувати у Луцьку хвилину мовчання. ПЕТИЦІЯ





Авторка — Аліна Дуда, пише



У петиції закликають:



зупиняти громадський транспорт;



робити оголошення у школах та державних установах;



закликати місцевий бізнес та громаду долучатись.



Аргументують звернення тим, що хвилина мовчання — це не формальність, а спосіб зберегти єдність, вшанувати всіх загиблих і сказати разом: «Ми пам’ятаємо, ми вдячні, ми не забудемо».



Станом на 18 вересня петицію підписали 34 особи з 300 необхідних. Збір триватиме ще 12 днів. Якщо петиція набере достатню кількість голосів — її розгляне відповідний підрозділ міськради.



Міські, обласні державні адміністрації мають організовувати загальнонаціональну хвилину мовчання відповідно до Указу Президента України про загальнонаціональну хвилину мовчання. У всіх комунальних установах, структурних підрозділах міської ради, у закладах освіти вона є, зазначив у коментарі misto.media директор департаменту з питань ветеранської політики Олег Кобилинський.



Щодо запровадження цієї ініціативи у транспортних засобах, то треба з’ясувати, чи не спричинить це ДТП. Але насамперед це питання суспільної відповідальності, додав він.



На бізнес, зазначив Кобилинський, вплинути жоден підрозділ міської ради не може. Це відповідальність самих підприємців.



Нагадаємо, з березня цього року у центрі міста під час хвилини мовчання зупиняють рух.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Містяни зареєстрували петицію з проханням щодня о 9:00 організовувати у Луцьку хвилину мовчання.Авторка —, пише misto.media зупиняти громадський транспорт;робити оголошення у школах та державних установах;закликати місцевий бізнес та громаду долучатись.Аргументують звернення тим, що хвилина мовчання — це не формальність, а спосіб зберегти єдність, вшанувати всіх загиблих і сказати разом: «Ми пам’ятаємо, ми вдячні, ми не забудемо».Станом на 18 вересня петицію підписали 34 особи з 300 необхідних. Збір триватиме ще 12 днів. Якщо петиція набере достатню кількість голосів — її розгляне відповідний підрозділ міськради.Міські, обласні державні адміністрації мають організовувати загальнонаціональну хвилину мовчання відповідно до Указу Президента України про загальнонаціональну хвилину мовчання. У всіх комунальних установах, структурних підрозділах міської ради, у закладах освіти вона є, зазначив у коментарі misto.media директор департаменту з питань ветеранської політики Олег Кобилинський.Щодо запровадження цієї ініціативи у транспортних засобах, то треба з’ясувати, чи не спричинить це ДТП. Але насамперед це питання суспільної відповідальності, додав він.На бізнес, зазначив Кобилинський, вплинути жоден підрозділ міської ради не може. Це відповідальність самих підприємців.Нагадаємо, з березня цього року у центрі міста під час хвилини мовчання зупиняють рух.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію