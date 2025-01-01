Медсестра з Луцька ловила рибу забороненим знаряддям: що вирішив суд





Про це



Інцидент трапився 12-го жовтня 2025-го року у селі Колона Володимирського району. На місцевому ставку жінка, яка працює медичною сестрою в обласному центрі Волині, разом із двома іншими особами здійснювала вилов риби, використовуючи заборонене знаряддя — риболовецьку сітку з жилки фіолетового кольору (довжиною 44 метри, висотою 1,5 метра та вічком 40 мм).



Під час рейду правоохоронці зафіксували факт браконьєрства. Порушники не встигли нічого впіймати, однак сам факт використання сітки вже є порушенням Правил любительського та спортивного рибальства та Закону України «Про тваринний світ». Дії жінки кваліфікували за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства).



На судове засідання обвинувачена не з’явилася, проте подала заяву, у якій повністю визнала свою провину. Вона просила розглядати справу без її участі та не карати суворо.



Дослідивши матеріали справи, суд визнав жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення. Їй призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 340 гривень та сплати судового збору в сумі 605,60 гривень.



Сітку, як знаряддя правопорушення, суд постановив конфіскувати. Таким чином, невдала риболовля коштувала волинянці сумарно 945,60 грн.

