Судять банду з Волині, яка переправляла ухилянтів за кордон

Чотирьох волинян, які, судять за вчинення злочинів у складі організованої групи.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська обласна прокуратура.Прокурори Ковельської окружної та Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох громадян за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів організованою групою (ч.3 ст. 332 КК України).Встановлено, що жителі Волинської області розробили й реалізували схему переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України поза пунктами прикордонного пропуску до республіки білорусь та країн Євросоюзу.Організатор координував дії спільників, які підшуковували «клієнтів», домовлялися про оплату, забезпечували доставку ухилянтів до кордону та надавали їм маршрут руху для його незаконного перетину.Коштували такі послуги 5000 доларів США.Упродовж 2025 року правоохоронці задокументували незаконне переправлення 12 осіб.У ході досудового розслідування накладено арешт на 8000 доларів США, 6 автомобілів, 20 мобільних телефонів, якими користувалися підозрювані.Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області, 6 Волинського прикордонного загону та УСР в області ДСР Національної поліції України.