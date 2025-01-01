Як волинські суди карають громадян, які перешкоджають мобілізації

Перешкоджання роботі груп оповіщення, застосування морального тиску та фізичної сили до військовослужбовців, пошкодження транспортних засобів та іншого військового майна особового складу ТЦК та СП під час виконання ними службових завдань, протидія законним вимогам представників Нацполіції – це правопорушення, за які передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність.На цьому наголошують у відділі зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України."Служителі Феміди на Волині у встановлені терміни розглядають порушені слідчими органами кримінальні справи та притягують до відповідальності винуватців.На превеликий жаль, у певної категорії цивільних громадян під впливом надлишкових емоцій чи рашистської пропаганди виникає бажання допомагати ухилянтам уникнути військової служби за мобілізацією. Але в час великої російсько-української війни слід не забувати, що правоохоронні органи чітко відстежують процес, проводять відповідні слідчі дії та направляють матеріали до суду. І служителі Феміди визначають ступінь провини кожного та встановлюють міру покарання.З початку нинішнього року в багатьох населених пунктах Волині булизафіксовані неодноразові факти перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК та СП. Інформація про них, часто одностороння та упереджена, поширювалася в соціальних мережах, часто ставала “сенсацією” для окремих медіа. А що ж відбувалося потім?Практика показує, що фактично за кожне правопорушення фігурантамдоводиться відповідати за всією суворістю чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.На запит Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України голова Волинського апеляційного судуповідомив про наслідки розглядів у місцевих судах Волинської області кримінальних справ, порушених за ст. 114-1, 194, 345 і 350 Кримінального кодексу України від початку ц. р. і по даний час.Зокрема, за статтею 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) 4 особи засуджено з винесенням обвинувального вироку, 13 громадян засуджено з затвердженням угоди про визнання винуватості, 1 особу звільненоо від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею на поруки трудовому колективу, провадження закрито, ще щодо 1 підсудного застосовано примусові заходи виховного характеру.За статтею 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) 4 особи засуджено з винесенням обвинувального вироку, 2 громадян засуджено з затвердженням угоди про визнання винуватості, щодо 1 підсудного застосовано примусові заходи медичного лікування.За статтею 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) суди на Волині 13 обвинувачених засудили з винесенням обвинувального вироку. Ще 1 підсудного звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею на поруки трудовому колективові.А за статтею 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чигромадянина, який виконує громадський обов'язок) 3 громадян засуджено з винесенням обвинувального вироку, ще 1 громадянина засуджено з затвердженням угоди про визнання винуватості.На рівні Волинського апеляційного суду за статтею 345 КК України 1 вирок залишено без змін, 1 вирок в частині вирішення цивільного позову скасовано та скеровано на новий розгляд в порядку цивільного судочинства. А за статтею 350 КК України лише в 1 справі вирок змінено в частині призначеного покарання.У випадку фіксації нових фактів протиправних дій правоохоронні органи невідкладно здійснюють заходи щодо встановлення осіб підозрюваних, проведення слідчих дій та скеровують матеріали до суду.У ОК "Захід" нагадують: перешкоджання мобілізаційній роботі груп оповіщення з числа військовослужбовців ТЦК та СП і Нацполіції карається українським законом!