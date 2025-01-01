У Луцьку на Перемоги зіткнулося сім автівок. ФОТО
Сьогодні, 13:23
Поліція зʼясовує обставини ДТП за участі семи автівок, що трапилася у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія сталася учора, близько 18 години, на проспекті Перемоги.
Водій автомобіля Audi не врахував дорожню обстановку та зіткнувся Volkswagen Touareg під керуванням 36-річної лучанки. Внаслідок - авто відкинуло, що призвело до зіткнення із ще пʼятьма автомобілями.
У автопригоді травмувалися 48-річний водій одного із транспортних засобів, він нині у лікарні, та двоє пасажирів - 33-річна та 29-річний лучани, після надання медичної допомоги їх відпустили додому.
На місці події працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія сталася учора, близько 18 години, на проспекті Перемоги.
Водій автомобіля Audi не врахував дорожню обстановку та зіткнувся Volkswagen Touareg під керуванням 36-річної лучанки. Внаслідок - авто відкинуло, що призвело до зіткнення із ще пʼятьма автомобілями.
У автопригоді травмувалися 48-річний водій одного із транспортних засобів, він нині у лікарні, та двоє пасажирів - 33-річна та 29-річний лучани, після надання медичної допомоги їх відпустили додому.
На місці події працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку на Перемоги зіткнулося сім автівок. ФОТО
Сьогодні, 13:23
Китай масово постачає двигуни для російських військових дронів
Сьогодні, 12:30
Опалення у листопаді в Луцьку не вимикатимуть, - «Луцьктепло»
Сьогодні, 12:04
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Сергієм Ткачуком
Сьогодні, 11:42