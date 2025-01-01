У Луцьку на Перемоги зіткнулося сім автівок. ФОТО

У Луцьку на Перемоги зіткнулося сім автівок. ФОТО
Поліція зʼясовує обставини ДТП за участі семи автівок, що трапилася у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія сталася учора, близько 18 години, на проспекті Перемоги. 

Водій автомобіля Audi не врахував дорожню обстановку та зіткнувся Volkswagen Touareg під керуванням 36-річної лучанки. Внаслідок - авто відкинуло, що призвело до зіткнення із ще пʼятьма автомобілями. 

У автопригоді травмувалися 48-річний водій одного із транспортних засобів, він нині у лікарні, та двоє пасажирів - 33-річна та 29-річний лучани, після надання медичної допомоги їх відпустили додому. 

На місці події працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
У Луцьку на Перемоги зіткнулося сім автівок. ФОТО
У Луцьку на Перемоги зіткнулося сім автівок. ФОТО
У Луцьку на Перемоги зіткнулося сім автівок. ФОТО
У Луцьку на Перемоги зіткнулося сім автівок. ФОТО
У Луцьку на Перемоги зіткнулося сім автівок. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Перемоги зіткнулося сім автівок. ФОТО
Сьогодні, 13:23
Як волинські суди карають громадян, які перешкоджають мобілізації
Сьогодні, 13:11
Китай масово постачає двигуни для російських військових дронів
Сьогодні, 12:30
Опалення у листопаді в Луцьку не вимикатимуть, - «Луцьктепло»
Сьогодні, 12:04
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Сергієм Ткачуком
Сьогодні, 11:42
Медіа
відео
1/8