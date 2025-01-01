У Луцьку на Перемоги зіткнулося сім автівок. ФОТО

Поліція зʼясовує обставини ДТП за участі семи автівок, що трапилася у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія сталася учора, близько 18 години, на проспекті Перемоги.Водій автомобіля Audi не врахував дорожню обстановку та зіткнувся Volkswagen Touareg під керуванням 36-річної лучанки. Внаслідок - авто відкинуло, що призвело до зіткнення із ще пʼятьма автомобілями.У автопригоді травмувалися 48-річний водій одного із транспортних засобів, він нині у лікарні, та двоє пасажирів - 33-річна та 29-річний лучани, після надання медичної допомоги їх відпустили додому.На місці події працювали слідчі Луцького районного управління поліції. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.