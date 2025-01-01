Китай масово постачає двигуни для російських військових дронів

китайські компанії масово забезпечують кремль комплектуючими, які використовуються у виробництві військових дронів.



Про це пише



За даними непублічних звітів, що були підготовлені для Держдепартаменту США та урядів європейських країн, мова йде про мільйони моторів та інших компонентів подвійного призначення, які надходять у розпорядження російських військових структур.



Згідно з одним із цих звітів, у 2024 році росія закупила понад 3,3 млн двигунів у китайської компанії Shenzhen Kiosk Electronic. Кінцевим отримувачем у більшості випадків виступало московське ТОВ «Рустакт», яке пов’язане з військово-промисловим комплексом рф. Формально такі двигуни можуть використовуватись у побутовій техніці чи електросамокатах, але фактично вони застосовуються у дронах, які росія спрямовує проти українських міст і цивільного населення.



Матеріали, підготовлені київським Центром оборонних реформ на основі митних даних, корпоративної звітності та розвідінформації, свідчать про системну участь Китаю у підтримці російської військової машини. Така допомога дозволяє москві частково компенсувати дефіцит високотехнологічних компонентів, викликаний західними санкціями, і продовжувати ведення війни проти України.



Попри офіційні заяви Пекіна про «нейтралітет» і відсутність постачань зброї до росії,

