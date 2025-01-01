Опалення у листопаді в Луцьку не вимикатимуть, - «Луцьктепло»
Сьогодні, 12:04
Навіть якщо наступного місяця будуть окремі дні з середньою добовою температурою понад 8 градусів тепла, опалення у Луцьку не вимикатимуть.
Про це пише "ВолиньUA".
Речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков запевнив, що призупинення опалювального сезону у листопаді не планується.
"У листопаді ми не плануємо повторно повністю вимикати опалення навіть у випадку потепління. Якщо в окремі дні температури будуть достатньо теплі, ми будемо вимикати опалення удень. Або відбуватиметься регулювання температури теплоносія при виході з котельні", - зазначив Антон Безносиков.
Нагадаємо, що "Луцьктепло" працювало подібним чином і раніше.
