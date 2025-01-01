Опалення у листопаді в Луцьку не вимикатимуть, - «Луцьктепло»

опалення у Луцьку не вимикатимуть.



Про це пише "



Речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков запевнив, що призупинення опалювального сезону у листопаді не планується.



"У листопаді ми не плануємо повторно повністю вимикати опалення навіть у випадку потепління. Якщо в окремі дні температури будуть достатньо теплі, ми будемо вимикати опалення удень. Або відбуватиметься регулювання температури теплоносія при виході з котельні", - зазначив Антон Безносиков.



Нагадаємо, що "Луцьктепло" працювало подібним чином і раніше.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Навіть якщо наступного місяця будуть окремі дні з середньою добовою температурою понад 8 градусів тепла,Про це пише " ВолиньUA ".Речник ДКП "Луцьктепло"запевнив, що призупинення опалювального сезону у листопаді не планується."У листопаді ми не плануємо повторно повністю вимикати опалення навіть у випадку потепління. Якщо в окремі дні температури будуть достатньо теплі, ми будемо вимикати опалення удень. Або відбуватиметься регулювання температури теплоносія при виході з котельні", - зазначив Антон Безносиков.Нагадаємо, що "Луцьктепло" працювало подібним чином і раніше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію