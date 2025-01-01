Опалення у листопаді в Луцьку не вимикатимуть, - «Луцьктепло»

Опалення у листопаді в Луцьку не вимикатимуть, - «Луцьктепло»
Навіть якщо наступного місяця будуть окремі дні з середньою добовою температурою понад 8 градусів тепла, опалення у Луцьку не вимикатимуть.

Про це пише "ВолиньUA".

Речник ДКП "Луцьктепло" Антон Безносиков запевнив, що призупинення опалювального сезону у листопаді не планується.

"У листопаді ми не плануємо повторно повністю вимикати опалення навіть у випадку потепління. Якщо в окремі дні температури будуть достатньо теплі, ми будемо вимикати опалення удень. Або відбуватиметься регулювання температури теплоносія при виході з котельні", - зазначив Антон Безносиков.

Нагадаємо, що "Луцьктепло" працювало подібним чином і раніше.

