Волиняни навколішки прощалися з Героєм Сергієм Ткачуком
Сьогодні, 11:42
У селі Пульмо на Волині попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Ткачуком, який загинув на Донеччині за вільну, незалежну Україну.
Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.
Понад два місяці воїна вважали зниклим безвісти, 30 жовтня він повернувся додому «на щиті»…
Навколішки, зі сльозами в очах, з квітами і прапорами зустрічали жителі громади свого Героя. У скорботі схиляли голови, дякуючи за жертовний подвиг в імʼя України.
Відспівали воїна Сергія Ткачука у Свято-Миколаївському храмі села Пульмо. Поховали Героя з військовими почестями на місцевому кладовищі.
«Вічна пам’ять, честь і слава захиснику України!» - зазначили у селищній раді.
