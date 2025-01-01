Волиняни навколішки прощалися з Героєм Сергієм Ткачуком

У селі Пульмо на Волині попрощалися з військовослужбовцем, якийза вільну, незалежну Україну.Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.Понад два місяці воїна вважали зниклим безвісти, 30 жовтня він повернувся додому «на щиті»…Навколішки, зі сльозами в очах, з квітами і прапорами зустрічали жителі громади свого Героя. У скорботі схиляли голови, дякуючи за жертовний подвиг в імʼя України.Відспівали воїна Сергія Ткачука у Свято-Миколаївському храмі села Пульмо. Поховали Героя з військовими почестями на місцевому кладовищі.«Вічна пам’ять, честь і слава захиснику України!» - зазначили у селищній раді.