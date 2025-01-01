Волиняни навколішки прощалися з Героєм Сергієм Ткачуком

Волиняни навколішки прощалися з Героєм Сергієм Ткачуком
У селі Пульмо на Волині попрощалися з військовослужбовцем Сергієм Ткачуком, який загинув на Донеччині за вільну, незалежну Україну.

Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.

Понад два місяці воїна вважали зниклим безвісти, 30 жовтня він повернувся додому «на щиті»…

Навколішки, зі сльозами в очах, з квітами і прапорами зустрічали жителі громади свого Героя. У скорботі схиляли голови, дякуючи за жертовний подвиг в імʼя України.

Відспівали воїна Сергія Ткачука у Свято-Миколаївському храмі села Пульмо. Поховали Героя з військовими почестями на місцевому кладовищі.

«Вічна пам’ять, честь і слава захиснику України!» - зазначили у селищній раді.


