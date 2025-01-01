Наводила ракети на Вінниччину: СБУ затримала зрадницю

Працівники СБУ та Нацполіції затримали агентку фсб, яка коригувалаПро це у телеграмі повідомляє СБУ.Контррозвідка Служби безпеки і Національна поліція затримали агентку фсб, яка коригувала атаки рф по енергетичній інфраструктурі Вінницької області.За даними слідства, наведенням російських обстрілів займалася 46-річна безробітна, яка потрапила до уваги ворога, коли шукала «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.Головним завдання фігурантки було провести дорозвідку на декількох енергогенеруючих об’єктах регіону, які забезпечують світлом і теплом більшу частину області.Перебуваючи біля потенційних «цілей», агентка сфотографувала їх, а знімки разом з координатами відправила кураторові від фсб.Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона обходила територію одного з енергооб’єктів для з’ясування його технічного стану.Встановлено, що після масованої атаки рф зловмисниця мала прибути до Гайсинського району, щоб зафіксувати наслідки ворожих ударів.Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно із Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.