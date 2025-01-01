Наводила ракети на Вінниччину: СБУ затримала зрадницю
Сьогодні, 11:11
Працівники СБУ та Нацполіції затримали агентку фсб, яка коригувала атаки рашистів по енергооб'єктах Вінниччини.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки і Національна поліція затримали агентку фсб, яка коригувала атаки рф по енергетичній інфраструктурі Вінницької області.
За даними слідства, наведенням російських обстрілів займалася 46-річна безробітна, яка потрапила до уваги ворога, коли шукала «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.
Головним завдання фігурантки було провести дорозвідку на декількох енергогенеруючих об’єктах регіону, які забезпечують світлом і теплом більшу частину області.
Перебуваючи біля потенційних «цілей», агентка сфотографувала їх, а знімки разом з координатами відправила кураторові від фсб.
Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона обходила територію одного з енергооб’єктів для з’ясування його технічного стану.
Встановлено, що після масованої атаки рф зловмисниця мала прибути до Гайсинського району, щоб зафіксувати наслідки ворожих ударів.
Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно із Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.
