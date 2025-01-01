У Луцьку відновлюють подачу тепла для населення
Сьогодні, 14:01
Сьогодні, 31 жовтня, у Луцьку розпочинається відновлення подачі опалення для житлового фонду.
Про це повідомили в державному комунальному підприємстві "Луцьктепло".
"Опаленням вже забезпечено дошкільні навчальні заклади, лікарні та інші навчальні заклади (окрім шкіл, які перебувають на канікулах).
Із завершенням процесу пуску опалення на заклади соціальної сфери, ДКП «Луцьктепло» розпочинає перехід на зимовий режим роботи котелень та теплових мереж із подальшою подачею опалення для житлового фонду вже від сьогодні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пуск опалення для всіх споживачів може тривати декілька днів.
