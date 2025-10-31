Катував їхнього громадянина: Україна передала Литві підозрюваного в воєнних злочинах окупанта
Сьогодні, 14:39
Україна передала Литві російського військового, якому інкримінують воєнні злочини. Це стало першим випадком передачі військовослужбовця для реального кримінального переслідування.
Про це розповів український генпрокурор Руслан Кравченко, пише LB.ua.
Литві передали старшого матроса військової поліції російських збройних сил, що потрапив до полону біля Роботиного. Вчора Віленський окружний суд взяв його під варту.
За даними українського слідства, полонений росіянин причетний до незаконного утримування, катувань і нелюдського поводження з цивільними і військовополоненими.
"Побиття, тортури електричним струмом, удушення, тримання людей у металевих сейфах та інші жахіття, які навіть важко уявити, все це він застосовував разом із іншими військовими свого підрозділу. Однією з його жертв був громадянин Литви", – сказав Кравченко.
Литва підозрює його в воєнних злочинах, катуванні, незаконному позбавленні волі, порушенні Женевських конвенцій.
"За скоєне він може пожиттєво опинитися у вʼязниці", – додав український генпрокурор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів український генпрокурор Руслан Кравченко, пише LB.ua.
Литві передали старшого матроса військової поліції російських збройних сил, що потрапив до полону біля Роботиного. Вчора Віленський окружний суд взяв його під варту.
За даними українського слідства, полонений росіянин причетний до незаконного утримування, катувань і нелюдського поводження з цивільними і військовополоненими.
"Побиття, тортури електричним струмом, удушення, тримання людей у металевих сейфах та інші жахіття, які навіть важко уявити, все це він застосовував разом із іншими військовими свого підрозділу. Однією з його жертв був громадянин Литви", – сказав Кравченко.
Литва підозрює його в воєнних злочинах, катуванні, незаконному позбавленні волі, порушенні Женевських конвенцій.
"За скоєне він може пожиттєво опинитися у вʼязниці", – додав український генпрокурор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Катував їхнього громадянина: Україна передала Литві підозрюваного в воєнних злочинах окупанта
Сьогодні, 14:39
У Луцьку відновлюють подачу тепла для населення
Сьогодні, 14:01
У Луцьку на Перемоги зіткнулося сім автівок. ФОТО
Сьогодні, 13:23
Китай масово постачає двигуни для російських військових дронів
Сьогодні, 12:30