Волонтери «Української команди» передали бійцям Третього армійського корпусу десятки зарядних станцій

«Українська команда» продовжує забезпечувати військові підрозділи автономними джерелами живлення. Велику партію зарядних станцій волонтери передали Третьому армійському корпусу.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Передали пів сотні потужних зарядних станцій з додатковими батареями Третьому армійському корпусу. Ці хлопці зараз тримають понад 150 кілометрів фронту на Сході України», - йдеться у повідомленні.

Керівник «Української команди» Артур Палатний зазначив, що зараз електроенергія на передовій – це умова для виживання бійців.

«Дрони та системи зв'язку мають працювати безперебійно. Від цього залежить насамперед життя наших бійців. А отже, і знищення наших ворогів. Впевнений: ці зарядні станції забезпечать наших бійців електроенергією і допоможуть ще ефективніше знищувати росіян», - сказав Палатний.

Раніше волонтери «Української команди» передали партії зарядних станцій батальйону «Свобода» 4 бригади НГУ, окремому батальйону безпілотних систем «Хорт» та іншим військовим підрозділам.

Також повідомлялося, що «Українська команда» оголосила великий збір на сіткомети, які рятують бійців від ворожих FPV-дронів на оптоволокні.

