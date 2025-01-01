Волонтери «Української команди» передали бійцям Третього армійського корпусу десятки зарядних станцій
Сьогодні, 15:20
«Українська команда» продовжує забезпечувати військові підрозділи автономними джерелами живлення. Велику партію зарядних станцій волонтери передали Третьому армійському корпусу.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».
«Передали пів сотні потужних зарядних станцій з додатковими батареями Третьому армійському корпусу. Ці хлопці зараз тримають понад 150 кілометрів фронту на Сході України», - йдеться у повідомленні.
Керівник «Української команди» Артур Палатний зазначив, що зараз електроенергія на передовій – це умова для виживання бійців.
«Дрони та системи зв'язку мають працювати безперебійно. Від цього залежить насамперед життя наших бійців. А отже, і знищення наших ворогів. Впевнений: ці зарядні станції забезпечать наших бійців електроенергією і допоможуть ще ефективніше знищувати росіян», - сказав Палатний.
Раніше волонтери «Української команди» передали партії зарядних станцій батальйону «Свобода» 4 бригади НГУ, окремому батальйону безпілотних систем «Хорт» та іншим військовим підрозділам.
Також повідомлялося, що «Українська команда» оголосила великий збір на сіткомети, які рятують бійців від ворожих FPV-дронів на оптоволокні.
Долучитися до збору можна за посиланнями:
Приватбанк
UAPay
Монобанк
Номер картки банки: 4874 1000 2822 1565
