Волонтери «Української команди» передали бійцям Третього армійського корпусу десятки зарядних станцій





Про це



«Передали пів сотні потужних зарядних станцій з додатковими батареями Третьому армійському корпусу. Ці хлопці зараз тримають понад 150 кілометрів фронту на Сході України», - йдеться у повідомленні.



Керівник «Української команди» Артур Палатний зазначив, що зараз електроенергія на передовій – це умова для виживання бійців.



«Дрони та системи зв'язку мають працювати безперебійно. Від цього залежить насамперед життя наших бійців. А отже, і знищення наших ворогів. Впевнений: ці зарядні станції забезпечать наших бійців електроенергією і допоможуть ще ефективніше знищувати росіян», - сказав Палатний.



Раніше волонтери «Української команди» передали партії зарядних станцій батальйону «Свобода» 4 бригади НГУ, окремому батальйону безпілотних систем «Хорт» та іншим військовим підрозділам.



Також повідомлялося, що «Українська команда» оголосила великий збір на сіткомети, які рятують бійців від ворожих FPV-дронів на оптоволокні.





Долучитися до збору можна за посиланнями:

Приватбанк

UAPay

Монобанк

Номер картки банки: 4874 1000 2822 1565



