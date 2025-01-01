Біля Луцька збудують сміттєпереробний завод





Про це пише



Фінансування



Загальна сума будівництва складатиме 21 млн євро. 30% суми — це грантові кошти, решта — кредитні. І грант, і кредит на 13 років надаватиме Європейський банк реконструкції і розвитку, поділився в коментарі misto.media директор ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» Володимир Марценюк.



Якщо фінансові угоди підпишуть, підприємство оголосить тендер на вибір підрядників. Попередню угоду про наміри уклали у 2024 році у Варшаві.



Плани та потужності



Сміттєпереробний завод матиме механізми механіко-біологічного перероблювання відходів для виготовлення з них RDF палива , яке використовується у цементній галузі.



Також, за словами директора «Луцькспецкомунтранс», завершується процес обговорення впливу на довкілля цього проєкту.



Проєктна потужність заводу — 100 тисяч тонн на рік, але можуть збільшити і до 150 тисяч тонн (410 тонн на добу).



Що таке RDF



RDF — це тверде паливо, виготовлене зі змішаних твердих побутових відходів після базової обробки (видалення металів, скла та інших негорючих фракцій). Формується у вигляді гранул, брикетів або тюків та використовується як заміна або доповнення до викопних видів палива в цементних печах чи інших системах спалювання.



RDF дає змогу виробляти енергію з відходів, однак у дослідженні Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) «Що таке RDF (паливо з відходів)» Дхармеш Шах зазначає, що таке виробництво енергії є менш ефективним у порівнянні з високоякісним переробленням та повторним використанням відходів. Більше того, спалювання RDF може спричиняти викид шкідливих речовин (серед яких і важкі метали) у повітря.



Як зазначено повідомленні Луцької міської ради «Про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля», оброблені відходи, які будуть концентруватися на заводі, «не є небезпечними». Однак це твердження стосується компостування.



Там же зазначено, що варіант енергетичного використання побутових відходів для генерації електро- або теплової енергії розглядають як альтернативу. У повідомленні стверджують, що влада зобов’язується вести систематичний контроль за рівнем впливу на екологію та створити нові робочі місця.



Чи готова міська інфраструктура до збору сировини для заводу



У місті планують розділяти сухі та вологі відходи. Свого часу контейнери з такими наліпками вже були, утім, інфраструктура ще була до цього не готова — їх збирало одне авто. Зі слів Володимира Марценюка, наразі «Луцькспецкомунтранс» має достатньо сміттєвозів, щоб окремо збирати ці види відходів.



Також у місті є напівпідземні системи збору сміття. Ці контейнери можна буде обладнати для двох фракцій: по два люки та два окремі мішки для збору різних відходів.



За словами Володимира Марценюка, багато що залежить від культури поводження, тобто свідомості містян у питанні сортування сміття. Мешканці мають звикнути до того, що треба буде розділяти відходи на сухі, вологі та змішані.



Технологію сміттєпереробного заводу вибрали під змішані відходи, та коли підприємство отримуватиме максимально сухі відходи, собівартість їх перероблювання буде нижча і не буде потреби піднімати тарифи.



«Люди повинні розуміти, що якщо вони не сортують — платять більше. Якщо сортують, то, значить, собівартість перероблювання нижча і нижчий тариф», — зазначив директор «Луцькспецкомунтрансу».

