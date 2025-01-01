Зеленський заявив, що путін хоче приїхати в Покровськ





Про це він повідомив під час наради з очільниками Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки, а також Міністерством закордонних справ, пише



«Кажуть, що путін хоче приїхати в Покровськ. Та залюбки, усі будуть аплодувати. Усі розуміють, чим усе закінчиться», — сказав президент.



Щодо ситуації в Покровську, то Зеленський розповів, що вона вкрай складна, а російські війська зосередили там 170 тисяч своїх солдатів. Водночас він додав, що там немає оточення українських військ.



«Зараз триває серйозна битва за Покровськ, росіянам поставили завдання взяти його, тому що вони не змогли взяти Суми, не змогли взяти Куп'янськ. Вони розуміють, що програють Куп’янськ <…>, тому боротимуться за Покровськ», — сказав глава держави.



Водночас очільник СБУ Василь Малюк додав, що росіяни вперше задекларували, що вони «ось-ось візьмуть Покровськ» ще 1 рік і 3 місяці тому, однак за це цей час вони пройшли 7 кілометрів і втратили десятки тисяч вбитими та пораненими.

