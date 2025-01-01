Зеленський заявив, що путін хоче приїхати в Покровськ

Зеленський заявив, що путін хоче приїхати в Покровськ
Президент Володимир Зеленський заявив, що глава рф володимир путін хоче приїхати в Покровськ, що на Донеччині.

Про це він повідомив під час наради з очільниками Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки, а також Міністерством закордонних справ, пише Громадське.

«Кажуть, що путін хоче приїхати в Покровськ. Та залюбки, усі будуть аплодувати. Усі розуміють, чим усе закінчиться», — сказав президент.

Щодо ситуації в Покровську, то Зеленський розповів, що вона вкрай складна, а російські війська зосередили там 170 тисяч своїх солдатів. Водночас він додав, що там немає оточення українських військ.

«Зараз триває серйозна битва за Покровськ, росіянам поставили завдання взяти його, тому що вони не змогли взяти Суми, не змогли взяти Куп'янськ. Вони розуміють, що програють Куп’янськ <…>, тому боротимуться за Покровськ», — сказав глава держави.

Водночас очільник СБУ Василь Малюк додав, що росіяни вперше задекларували, що вони «ось-ось візьмуть Покровськ» ще 1 рік і 3 місяці тому, однак за це цей час вони пройшли 7 кілометрів і втратили десятки тисяч вбитими та пораненими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Київ — Одеса автобус: розклад, ціни на квитки та поради мандрівникам
Сьогодні, 16:15
Біля Луцька збудують сміттєпереробний завод
Сьогодні, 16:09
Зеленський заявив, що путін хоче приїхати в Покровськ
Сьогодні, 15:54
Волонтери «Української команди» передали бійцям Третього армійського корпусу десятки зарядних станцій
Сьогодні, 15:20
Луцьк провів в останню дорогу Героя Юрія Дуду. ФОТО
Сьогодні, 15:08
Медіа
відео
1/8