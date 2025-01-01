Луцьк провів в останню дорогу Героя Юрія Дуду. ФОТО
Сьогодні, 15:08
Сьогодні, 31 жовтня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону захисника України Юрія Дуди.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Лучанин Дуда Юрій Володимирович, 08.01.1999 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого стрільця-вогнеметника 3 десантно-штурмового відділення 2 десантно-штурмового взводу 11 десантно-штурмової роти 3 десантно-штурмового батальйону.
Герой Юрій Дуда загинув 20.10.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Сухецьке Донецької області.
Поховали військовослужбовця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
