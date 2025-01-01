На Волині двоє чоловіків за 6 тисяч доларів переправляли військовозобов’язаних до Польщі

На Волині перекрили канал переправлення осіб до ЄС.Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.Оперативні співробітники Волинського прикордонного загону викрили осіб, причетних до нелегального переміщення громадян за кордон.Слідство встановило, що зловмисники організували стійкий канал переправлення військовозобов’язаних до Польщі поза пунктами пропуску. За свої послуги вони отримували від 6000 до 6500 доларів США. Організатором схеми є 30-річний переселенець з Луганської області, який мешкає у Києві. Його пособником виявився 20-річний житель міста Володимир.Житель столиці займався пошуком "клієнтів", та отримував від них передоплату. Пособник зустрічав їх у Володимирському районі, доставляв до кордону, вказував напрямок руху і отримував решту суми.Кілька місяців тому волинянина затримали одразу після незаконного переправлення особи та отримання 3200 євро. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрали запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.Днями правоохоронці провели обшуки й в організатора. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, банківські картки та іншу доказову базу. Чоловіку також повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.Досудове розслідування проводилося спільно з Володимирським РВП ГУНП та УСБУ у Волинській області за процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури Волинської області.