На Волині двоє чоловіків за 6 тисяч доларів переправляли військовозобов’язаних до Польщі

На Волині двоє чоловіків за 6 тисяч доларів переправляли військовозобов’язаних до Польщі
На Волині перекрили канал переправлення осіб до ЄС.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Оперативні співробітники Волинського прикордонного загону викрили осіб, причетних до нелегального переміщення громадян за кордон.

Слідство встановило, що зловмисники організували стійкий канал переправлення військовозобов’язаних до Польщі поза пунктами пропуску. За свої послуги вони отримували від 6000 до 6500 доларів США. Організатором схеми є 30-річний переселенець з Луганської області, який мешкає у Києві. Його пособником виявився 20-річний житель міста Володимир.
На Волині двоє чоловіків за 6 тисяч доларів переправляли військовозобов’язаних до Польщі

Житель столиці займався пошуком "клієнтів", та отримував від них передоплату. Пособник зустрічав їх у Володимирському районі, доставляв до кордону, вказував напрямок руху і отримував решту суми.
Кілька місяців тому волинянина затримали одразу після незаконного переправлення особи та отримання 3200 євро. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрали запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.
На Волині двоє чоловіків за 6 тисяч доларів переправляли військовозобов’язаних до Польщі


Днями правоохоронці провели обшуки й в організатора. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, банківські картки та іншу доказову базу. Чоловіку також повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.
На Волині двоє чоловіків за 6 тисяч доларів переправляли військовозобов’язаних до Польщі

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування проводилося спільно з Володимирським РВП ГУНП та УСБУ у Волинській області за процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури Волинської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, кордон, ухилянти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ розслідує ймовірні зв’язки бізнес-групи Добкіних із росією: суд дозволив огляд птахофабрики «Епікур»
Сьогодні, 16:34
На Волині двоє чоловіків за 6 тисяч доларів переправляли військовозобов’язаних до Польщі
Сьогодні, 16:29
Київ — Одеса автобус: розклад, ціни на квитки та поради мандрівникам
Сьогодні, 16:15
Біля Луцька збудують сміттєпереробний завод
Сьогодні, 16:09
Зеленський заявив, що путін хоче приїхати в Покровськ
Сьогодні, 15:54
Медіа
відео
1/8