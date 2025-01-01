СБУ розслідує ймовірні зв’язки бізнес-групи Добкіних із росією: суд дозволив огляд птахофабрики «Епікур»

Слідство: продукцію могли постачати на окуповані території та до рф

Добкіни, Avesterra і «Епікур»

Контекст

Служба безпеки України взялася за бізнес-імперію братів Михайла та Дмитра Добкіних. У центрі розслідування - компанії, що працюють під брендом «Епікур», який відомий українцям як один із найбільших виробників курятини.24 вересня 2025 року Вінницький міський суд задовольнив клопотання СБУ і дозволив провести огляд земельної ділянки, яку орендує «Володимир-Волинська птахофабрика» - ключове підприємство групи.Розслідування ведеться в межах кримінального провадження №42024110000000287, відкритого за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема - пособництво державі-агресору.https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/130516302/Як зазначено в Ухвалі, досудове розслідування охоплює діяльність чотирьох компаній, об’єднаних у новостворений Добкінами холдинг Avesterra Group: ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», АТ «Володимир-Волинська торгівельна компанія», ТОВ «Луцька аграрна компанія» та АТ «Володимир-Волинська аграрна компанія».Слідчі вказують, що службові особи цих підприємств «вчиняють дії, направлені на підтримку та фінансування діяльності військових формувань країни-агресора… організувавши протиправну схему постачання продовольчих товарів на окуповану територію Луганської області».За свідченнями, наведеними в документі, «упродовж 2019-2021 років більшу частину виготовленої продукції з птиці постачали для реалізації на тимчасово окупованих територіях за готівкові кошти».Крім того, під час негласних дій СБУ зафіксувала факти експорту продукції птахофабрики до Туреччини та Узбекистану з метою подальшого реекспорту товарів до рф».Слідство також вказує, що прибутки від цих операцій «передавалися готівкою, здобутою, ймовірно, неправомірним шляхом».Як зазначається у судовій ухвалі, 70% корпоративних прав птахофабрики та 66,6% прав «Володимир-Волинської аграрної компанії» належать ТОВ «ОРЕОЛА» - компанії з управління активами, що контролює групу Avesterra.Саме під цим брендом цього року брати Добкіни публічно об’єднали свої аграрні активи. Холдинг включає виробництво курятини, логістику, переробку та торгові компанії.Розслідування щодо підприємств Avesterra викликало резонанс не лише в агросекторі, а й у політичному середовищі. Адже Михайло Добкін - колишній народний депутат і колишній голова Харківської ОДА. Після 2022 року він переключився на церковну діяльність у структурі УПЦ (МП), але, за оцінками експертів, його вплив у бізнесі залишився потужним.Справу розслідують за статтями ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) та ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями посадовими особами приватного права).Санкція за ст. 111-2 передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 12 років із конфіскацією майна.