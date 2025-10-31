«Орєшнік» у Білорусі є загрозою для всієї Європи, - Зеленський





Як повідомляє



Він нагадав, що Росія мала можливість трьох пострілів БРСМ "Орєшнік", один з яких застосували по Дніпру у листопаді 2024 року, а ще один, як щойно публічно оголосили, був знищений внаслідок успішної спецоперації СБУ.



За інформацією українських служб, з тих трьох пострілів залишився один, а також могло бути виготовлено до трьох за цей рік і заплановано на кожен рік до шести.



Зеленський зазначив, що анонсоване розміщення "Орєшніка" у Білорусі створює нові загрози для Європи.



"У них радіус дії 5000 км, і є "мертва зона" біля 700 кілометрів. Тобто європейцям, особливо в Східній Європі, треба звернути на це увагу, і нашим балтійським колегам, та й всім. Треба звернути увагу на ці ризики", – наголосив він.



Також президент сказав, що буде передавати партнерам інформацію про 25 російських компаній, дотичних до цього проєкту, які досі не перебувають під західними санкціями.



Нагадаємо, у Лукашенка заявили, що російський ракетний комплекс "Орєшнік" заступить на бойове чергування в Білорусі до кінця 2025 року.



У вересні у Білорусі хвалилися, що відпрацювали розгортання "Орєшніка" під час навчань "Запад".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України Володимир Зеленський сказав, що розміщення у Білорусі російської БРСД "Орєшнік" створює нові ризики для Європи, зокрема безпосередніх сусідів Білорусі.Як повідомляє "Європейська правда" , про це Зеленський сказав під час публічної наради за присутності ЗМІ.Він нагадав, що Росія мала можливість трьох пострілів БРСМ "Орєшнік", один з яких застосували по Дніпру у листопаді 2024 року, а ще один, як щойно публічно оголосили, був знищений внаслідок успішної спецоперації СБУ.За інформацією українських служб, з тих трьох пострілів залишився один, а також могло бути виготовлено до трьох за цей рік і заплановано на кожен рік до шести.Зеленський зазначив, що анонсоване розміщення "Орєшніка" у Білорусі створює нові загрози для Європи."У них радіус дії 5000 км, і є "мертва зона" біля 700 кілометрів. Тобто європейцям, особливо в Східній Європі, треба звернути на це увагу, і нашим балтійським колегам, та й всім. Треба звернути увагу на ці ризики", – наголосив він.Також президент сказав, що буде передавати партнерам інформацію про 25 російських компаній, дотичних до цього проєкту, які досі не перебувають під західними санкціями.Нагадаємо, у Лукашенка заявили, що російський ракетний комплекс "Орєшнік" заступить на бойове чергування в Білорусі до кінця 2025 року.У вересні у Білорусі хвалилися, що відпрацювали розгортання "Орєшніка" під час навчань "Запад".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію