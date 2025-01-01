Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 1 листопада



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, з переходом на південний 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 10-12° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, з переходом на південний 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 8-13° тепла.

