3 листопада у Луцьку прощатимуться з Героями Вадимом Целюхом та Михайлом Гусаком

У понеділок, 3 листопада, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівуваннятаПро це повідомили у Луцькій міській раді."Лучанин Целюх Вадим Володимирович, 18.09.1988 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду вогнеметника вогнеметного відділення взводу радіаційного, хімічного, біологічного захисту.Солдат Целюх Вадим Володимирович загинув 29.12.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Махнівка Курської області.Лучанин Гусак Михайло Анатолійович, 05.03.1986 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 5 механізованої роти 2 механізованого батальйону.Солдат Гусак Михайло Анатолійович загинув 25.10.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Велика Рибиця Сумської області", - йдеться в повідомленні.Поховають військовослужбовців у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.