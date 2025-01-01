У 2025 році у Волинському перинатальному центрі народилося 3000 малюків

Три тисячі малюків народилося у Волинському обласному перинатальному центрі від початку року.Тритисячною у 2025-му стала дівчинка Маргарита, яка з’явилася на світ 30 жовтня о 17.00. Її вага при народженні — 3300 г, зріст — 54 см, - йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства.приїхала народжувати до Волинського перинатального центру із Рівненщини (Дубенський район, с. Довгошиї). Каже, що обирала медзаклад за рекомендаціями та відгуками. «Пологи були доволі легкими, умови перебування — дуже комфортні. Персонал турботливий та чуйний, ми з донечкою відчуваємо підтримку та щире піклування про нас», - сказала породілля.Новонароджена Маргарита — четверта дитина у сім’ї, вдома її чекають троє сестричок, яким 5,4 та 2 роки.Від перинатального центру мама та новонароджена дівчинка отримали подарунки, серед яких і «Книга гідності», в якій батьки матимуть змогу зафіксувати найважливіші події та етапи життя своєї малечі.Алла Чирка з новонародженою донькою Маргаритою, лікаркою-неонатологинею Оленою Ройчук та старшою медсестрою відділення для новонароджених, що перебувають спільно з матерями Тетяною Петрук.