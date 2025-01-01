Волинянин отримав від держави 250 тисяч і почав вирощувати фундук. ВІДЕО

Степан Пась. Чоловік вирощує горіхи сім років, зараз збирає врожай.



Як розповів Степан Пась, після служби в армії працював 10 років в колгоспі, отримав земельний наділ 3 гектари і довгий час він пустував, довго думав як його максимально використати і так з'явилась ідея вирощувати фундук, - пише



Держава давала дотації на саджанці, фермеру повернули 80 грн із кожного саджанця: якщо саджанець був 160 гривень, то половину повернула держава, говорить господар. Починав із 4,5 тисячі саджанців. Висадив їх на площі шість з половиною гектарів у 2018 році. Перший врожай зібрав через п’ять років.



"Пів тонни ми зібрали позаторік, це був п’ятий рік саду. На шостий рік, торік, ми вже зібрали 3 тонни і. На цей рік ми вже плануємо 4, може 4,5 тонни зібрати", — говорить фермер.



Господар вирощує три сорти фундука, які найбільше, з його слів, адаптовані до волинського клімату. Цього року збирати горіхи почали пізніше, ніж зазвичай, каже фермер.



"Торік раніше фундук достиг, але погода була гірша. Цього року погода хороша. Торік горіха на дереві було більше, цього року трошки менше. Але за рахунок приросту дерева і нових посадок, то урожайність більша", — каже Степан Пась.





З його слів, садок потребує постійної уваги і взимку, і влітку. На Волині через вологу сад фундука хворіє потрібно обробляти від шкідників, щоб був урожай.



Після дозрівання фундук осипається з дерева, тому його потрібно швидко зібрати з землі. Це роблять не лише вручну, а й за допомогою спеціальної техніки — пилососа, який потоком повітря всмоктує фундук з землі, розказує працівник Ігор.



"Трактор заводиться, насос. Помпа, закачує, тут є тяга і ось так вибирається, сміття. Листя окремо кидається, а чисті горіхи в мішки попадають", — каже робітник Ігор Ковальчук.



Орієнтовно 80 кілограмів горіхів за день збирає 63-річна Анна. Це – підробіток, говорить пенсіонерка. Працює з 9:00 до 18:00 години.



"81 кілограм — то був рекорд. 1200 гривень заробила, а пенсії, що 39 років стажу. А пенсії 4 тисячі 39 гривень, живу сама, вдова, маю сім онуків, та й хочеться всім щось помогти. Сьомий день працюю, за цей час заробила більш як шість тисяч", — каже Анна Таранюк.



Зібрані горіхи Степан Пась переробляє, фасує і збуває магазинам. За отриманий грант від держави планує обладнати приміщення, куди купив спеціальне обладнання, щоб запустити лінію з калібрування, очищення, смаженні, фасування горіхів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 250 тисяч гривень — такий грант від держави на обладнання з переробки фундука отримав волинський фермер. Чоловік вирощує горіхи сім років, зараз збирає врожай.Як розповів, після служби в армії працював 10 років в колгоспі, отримав земельний наділ 3 гектари і довгий час він пустував, довго думав як його максимально використати і так з'явилась ідея вирощувати фундук, - пише Суспільне Держава давала дотації на саджанці, фермеру повернули 80 грн із кожного саджанця: якщо саджанець був 160 гривень, то половину повернула держава, говорить господар. Починав із 4,5 тисячі саджанців. Висадив їх на площі шість з половиною гектарів у 2018 році. Перший врожай зібрав через п’ять років."Пів тонни ми зібрали позаторік, це був п’ятий рік саду. На шостий рік, торік, ми вже зібрали 3 тонни і. На цей рік ми вже плануємо 4, може 4,5 тонни зібрати", — говорить фермер.Господар вирощує три сорти фундука, які найбільше, з його слів, адаптовані до волинського клімату. Цього року збирати горіхи почали пізніше, ніж зазвичай, каже фермер."Торік раніше фундук достиг, але погода була гірша. Цього року погода хороша. Торік горіха на дереві було більше, цього року трошки менше. Але за рахунок приросту дерева і нових посадок, то урожайність більша", — каже Степан Пась.З його слів, садок потребує постійної уваги і взимку, і влітку. На Волині через вологу сад фундука хворіє потрібно обробляти від шкідників, щоб був урожай.Після дозрівання фундук осипається з дерева, тому його потрібно швидко зібрати з землі. Це роблять не лише вручну, а й за допомогою спеціальної техніки — пилососа, який потоком повітря всмоктує фундук з землі, розказує працівник"Трактор заводиться, насос. Помпа, закачує, тут є тяга і ось так вибирається, сміття. Листя окремо кидається, а чисті горіхи в мішки попадають", — каже робітник Ігор Ковальчук.Орієнтовно 80 кілограмів горіхів за день збирає 63-річна. Це – підробіток, говорить пенсіонерка. Працює з 9:00 до 18:00 години."81 кілограм — то був рекорд. 1200 гривень заробила, а пенсії, що 39 років стажу. А пенсії 4 тисячі 39 гривень, живу сама, вдова, маю сім онуків, та й хочеться всім щось помогти. Сьомий день працюю, за цей час заробила більш як шість тисяч", — каже Анна Таранюк.Зібрані горіхи Степан Пась переробляє, фасує і збуває магазинам. За отриманий грант від держави планує обладнати приміщення, куди купив спеціальне обладнання, щоб запустити лінію з калібрування, очищення, смаженні, фасування горіхів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію