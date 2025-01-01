У відомої луцької акторки виявили подвійну онкологію: закликають допомогти

У акторки та солістки Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченкавиявили важке захворювання.Сумну звістку заслужена артистка України повідомила на своїй сторінці в Інстаграмі.Як розповідає зірка театру, вона вже перенесла три операції, і наразі готується до хіміотрапії.«Ще вчора — вистави, гастролі, фотосесії. А сьогодні — діагноз: рак молочної залози. Через місяць — ще один удар: онкологія підшлункової», – ділиться акторка.Софія розповіла, що під час хірургічних втручань їй видалили пухлину, частину шлунка, селезінки та підшлункової.Колектив Волинського облмуздрамтеатру звернувся до глядачів та усіх кому небайдужа сцена й артисти театру і запрошує на, яка зараз мужньо бореться з хворобою."Ваша присутність – це знак солідарності, любові та вдячності людині, яка багато років дарувала свій талант і блиск зі сцени" - йдеться у повідомленні на сторінці театру у facebook.Захід відбудеться 2 грудня о 18:00 у театрі.Підтримати Софію можна донатом на вході.