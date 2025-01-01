У відомої луцької акторки виявили подвійну онкологію: закликають допомогти
Сьогодні, 11:49
У акторки та солістки Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Софії Матюшенко виявили важке захворювання.
Сумну звістку заслужена артистка України повідомила на своїй сторінці в Інстаграмі.
Як розповідає зірка театру, вона вже перенесла три операції, і наразі готується до хіміотрапії.
«Ще вчора — вистави, гастролі, фотосесії. А сьогодні — діагноз: рак молочної залози. Через місяць — ще один удар: онкологія підшлункової», – ділиться акторка.
Софія розповіла, що під час хірургічних втручань їй видалили пухлину, частину шлунка, селезінки та підшлункової.
Колектив Волинського облмуздрамтеатру звернувся до глядачів та усіх кому небайдужа сцена й артисти театру і запрошує на благодійний концерт на підтримку заслуженої артистки України Софія Матюшенко, яка зараз мужньо бореться з хворобою.
"Ваша присутність – це знак солідарності, любові та вдячності людині, яка багато років дарувала свій талант і блиск зі сцени" - йдеться у повідомленні на сторінці театру у facebook.
Захід відбудеться 2 грудня о 18:00 у театрі.
Підтримати Софію можна донатом на вході.
Коментарі 0
