У відомої луцької акторки виявили подвійну онкологію: закликають допомогти

У акторки та солістки Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Софії Матюшенко виявили важке захворювання.

Сумну звістку заслужена артистка України повідомила на своїй сторінці в Інстаграмі.

Як розповідає зірка театру, вона вже перенесла три операції, і наразі готується до хіміотрапії.

«Ще вчора — вистави, гастролі, фотосесії. А сьогодні — діагноз: рак молочної залози. Через місяць — ще один удар: онкологія підшлункової», – ділиться акторка.

Софія розповіла, що під час хірургічних втручань їй видалили пухлину, частину шлунка, селезінки та підшлункової.

Колектив Волинського облмуздрамтеатру звернувся до глядачів та усіх кому небайдужа сцена й артисти театру і запрошує на благодійний концерт на підтримку заслуженої артистки України Софія Матюшенко, яка зараз мужньо бореться з хворобою.

"Ваша присутність – це знак солідарності, любові та вдячності людині, яка багато років дарувала свій талант і блиск зі сцени" - йдеться у повідомленні на сторінці театру у facebook.

Захід відбудеться 2 грудня о 18:00 у театрі.

Підтримати Софію можна донатом на вході.

