Стало відомо, чим завершилося розслідування «інвалідності» черкаського прокурора

Стало відомо, чим завершилося розслідування «інвалідності» черкаського прокурора
Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо прокурора Черкаської окружної прокуратури, який за допомогою посадовців медико-соціальної експертної комісії незаконно оформив собі другу групу інвалідності та отримав виплати від держави понад 580 тис. грн.

Про це у телеграмі повідомляє ДБР.

Обвинувальний акт щодо прокурора та чотирьох колишніх посадових осіб Комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи» – голови та трьох членів обласної комісії МСЕК скеровано до суду.

У 2019 році медики свідомо підробили акти огляду та протокол засідання, де нібито підтверджувалася наявність у тодішнього працівника поліції, а нині прокурора, діагнози та ступень порушення здоров’я для оформлення інвалідності.

На підставі сфальсифікованих документів голова комісії видала виписку з акту огляду МСЕК та довідку про втрату працездатності. Насправді об’єктивні результати обстежень не давали підстав для встановлення інвалідності.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДБР, злочин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Мають гроші ,а суди в нас корумповані ,все буде в чеколяді
Відповісти
Вибір редактора
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Пилипюка
Сьогодні, 13:17
Віткофф зірвав постачання ракет Tomahawk Україні, - WSJ
Сьогодні, 13:00
Стало відомо, чим завершилося розслідування «інвалідності» черкаського прокурора
Сьогодні, 12:51
Завтра у Луцьку відбудеться прощання з двома Героями
Сьогодні, 12:33
У Луцьку розпочалася кампанія «16 днів проти насильства»
Сьогодні, 12:22
Медіа
відео
1/8