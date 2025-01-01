Стало відомо, чим завершилося розслідування «інвалідності» черкаського прокурора

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо прокурора Черкаської окружної прокуратури, який за допомогою посадовців медико-соціальної експертної комісіїта отримав виплати від держави понад 580 тис. грн.Про це у телеграмі повідомляє ДБР.Обвинувальний акт щодо прокурора та чотирьох колишніх посадових осіб Комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи» – голови та трьох членів обласної комісії МСЕК скеровано до суду.У 2019 році медики свідомо підробили акти огляду та протокол засідання, де нібито підтверджувалася наявність у тодішнього працівника поліції, а нині прокурора, діагнози та ступень порушення здоров’я для оформлення інвалідності.На підставі сфальсифікованих документів голова комісії видала виписку з акту огляду МСЕК та довідку про втрату працездатності. Насправді об’єктивні результати обстежень не давали підстав для встановлення інвалідності.