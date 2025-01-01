Стало відомо, чим завершилося розслідування «інвалідності» черкаського прокурора
Сьогодні, 12:51
Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо прокурора Черкаської окружної прокуратури, який за допомогою посадовців медико-соціальної експертної комісії незаконно оформив собі другу групу інвалідності та отримав виплати від держави понад 580 тис. грн.
Про це у телеграмі повідомляє ДБР.
Обвинувальний акт щодо прокурора та чотирьох колишніх посадових осіб Комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи» – голови та трьох членів обласної комісії МСЕК скеровано до суду.
У 2019 році медики свідомо підробили акти огляду та протокол засідання, де нібито підтверджувалася наявність у тодішнього працівника поліції, а нині прокурора, діагнози та ступень порушення здоров’я для оформлення інвалідності.
На підставі сфальсифікованих документів голова комісії видала виписку з акту огляду МСЕК та довідку про втрату працездатності. Насправді об’єктивні результати обстежень не давали підстав для встановлення інвалідності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє ДБР.
Обвинувальний акт щодо прокурора та чотирьох колишніх посадових осіб Комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи» – голови та трьох членів обласної комісії МСЕК скеровано до суду.
У 2019 році медики свідомо підробили акти огляду та протокол засідання, де нібито підтверджувалася наявність у тодішнього працівника поліції, а нині прокурора, діагнози та ступень порушення здоров’я для оформлення інвалідності.
На підставі сфальсифікованих документів голова комісії видала виписку з акту огляду МСЕК та довідку про втрату працездатності. Насправді об’єктивні результати обстежень не давали підстав для встановлення інвалідності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Мають гроші ,а суди в нас корумповані ,все буде в чеколяді
Вибір редактора
Останні новини
Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Пилипюка
Сьогодні, 13:17
Віткофф зірвав постачання ракет Tomahawk Україні, - WSJ
Сьогодні, 13:00
Стало відомо, чим завершилося розслідування «інвалідності» черкаського прокурора
Сьогодні, 12:51
Завтра у Луцьку відбудеться прощання з двома Героями
Сьогодні, 12:33
У Луцьку розпочалася кампанія «16 днів проти насильства»
Сьогодні, 12:22