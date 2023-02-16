Скільки рішень про інвалідність МСЕК вже визнали недійсними: у МОЗ відповіли
Сьогодні, 03:11
Міністерство охорони здоров’я України отримало понад 2000 справ від правоохоронців щодо можливих фальшивих інвалідностей, виданих медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК).
За повідомив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафона, МОЗ вже перевірило близько 1000 випадків, із яких у 188 осіб рішення про інвалідність скасували, а 388 осіб направили на повторний огляд, передає ТСН.
"Цей процес показує, що рано чи пізно все стає явним. Закликаю лікарів у експертних групах працювати виключно у правовому полі”, — зазначив Ляшко в ефірі національного телемарафону.
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За повідомив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафона, МОЗ вже перевірило близько 1000 випадків, із яких у 188 осіб рішення про інвалідність скасували, а 388 осіб направили на повторний огляд, передає ТСН.
"Цей процес показує, що рано чи пізно все стає явним. Закликаю лікарів у експертних групах працювати виключно у правовому полі”, — зазначив Ляшко в ефірі національного телемарафону.
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