Скільки рішень про інвалідність МСЕК вже визнали недійсними: у МОЗ відповіли





За повідомив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафона, МОЗ вже перевірило близько 1000 випадків, із яких у 188 осіб рішення про інвалідність скасували, а 388 осіб направили на повторний огляд, передає



"Цей процес показує, що рано чи пізно все стає явним. Закликаю лікарів у експертних групах працювати виключно у правовому полі”, — зазначив Ляшко в ефірі національного телемарафону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство охорони здоров’я України отримало понад 2000 справ від правоохоронців щодо можливих фальшивих інвалідностей, виданих медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК).За повідомив Міністр охорони здоров’яв ефірі телемарафона, МОЗ вже перевірило близько 1000 випадків, із яких у 188 осіб рішення про інвалідність скасували, а 388 осіб направили на повторний огляд, передає ТСН "Цей процес показує, що рано чи пізно все стає явним. Закликаю лікарів у експертних групах працювати виключно у правовому полі”, — зазначив Ляшко в ефірі національного телемарафону.

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