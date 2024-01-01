На Волині жінка фотографує дружин військових, ветеранок і волонтерок у стародавніх вишиванках
Сьогодні, 07:15
Фотографиня з села Несвіч на Волині Світлана Скшетуська відтворює стародавні вишиванки та влаштовує в них терапевтичні фотосесії для дружин військових, ветеранок та волонтерок.
Світлані Скшетуській 40 років, вона – киянка. Чотири роки тому з чоловіком придбали будинок на Волині. Суспільному жінка розповіла: через особисту трагедію почала вишивати і зрозуміла, що може допомагати іншим, передає Суспільне.
"В 22 році у мене помер син і це була психологічна травма і просто мене потягнуло вишивати і робити намиста, — ділиться жінка. — Це була, як арттерапія для себе: ти створюєш, ти нанизуєш елементи і з хаосу ти створюєш щось, що приводить голову до ладу і все це у мене в голові склалось, що можна фототерапію з психологічною допомогою пов'язати і з цього може бути досить цікавий проєкт".
В імпровізованій фотостудії в себе вдома, а також просто неба Світлана, дружина ветерана війни, почала влаштовувати фотосесії для дружин військовослужбовців, волонтерок в етноодязі, який сама створила. Здобула другу вищу освіту — стала психологом для того, щоб її хобі мало максимальний терапевтичний ефект.
"Я стала фотографувати, їздити по Україні, коли була можливість, я анонсувала, що буду у Києві або у Львові і дівчата приходили. В кінці цього року випустила календарик. Краса дає інше відчуття себе, коли я вдягаю модель в намиста мої, в сорочки. Дівчата навіть казали, що вони по-іншому себе відчувають", — додала Світлана Скшетуська.
Мисткиня розповіла, що більшість старовинних сорочок, рушників і плахт знаходила в закинутих будинках в українських селах, частину — купувала в інтернеті. Почала вивчати техніки вишивання і тепер повністю може відтворити автентичну річ.
"Є такі унікальні речі, може люди вважали, що це не модно, вони залишали свої будівлі і залишали рушники, сорочки, просто кидали як непотріб. І я так подумала: а якщо всі так будуть лишати, то, мабуть, і не залишиться нічого", — додає жінка.
Зі слів фотографині, на створення однієї автентичної сукні, з дотриманням усіх технік витрачає від 3 до 6 місяців. За два роки вишила 12 суконь.
"Цими фотосесіями я намагаюсь популяризувати український образ, це не шароварщина, — певнить Світлана Скшетуська. — Це – дорогі, натуральні коралі, це сорочки, вони важкі і вони з натуральною ручною вишивкою, це наше. Я проти шароварщини, я — за наше, за глибинне, це — воно".
У планах, каже жінка, вивчення інших видів вишивки та мережки, а також терапевтичні фотосесії для якомога більшої кількості жінок.
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Світлані Скшетуській 40 років, вона – киянка. Чотири роки тому з чоловіком придбали будинок на Волині. Суспільному жінка розповіла: через особисту трагедію почала вишивати і зрозуміла, що може допомагати іншим, передає Суспільне.
"В 22 році у мене помер син і це була психологічна травма і просто мене потягнуло вишивати і робити намиста, — ділиться жінка. — Це була, як арттерапія для себе: ти створюєш, ти нанизуєш елементи і з хаосу ти створюєш щось, що приводить голову до ладу і все це у мене в голові склалось, що можна фототерапію з психологічною допомогою пов'язати і з цього може бути досить цікавий проєкт".
В імпровізованій фотостудії в себе вдома, а також просто неба Світлана, дружина ветерана війни, почала влаштовувати фотосесії для дружин військовослужбовців, волонтерок в етноодязі, який сама створила. Здобула другу вищу освіту — стала психологом для того, щоб її хобі мало максимальний терапевтичний ефект.
"Я стала фотографувати, їздити по Україні, коли була можливість, я анонсувала, що буду у Києві або у Львові і дівчата приходили. В кінці цього року випустила календарик. Краса дає інше відчуття себе, коли я вдягаю модель в намиста мої, в сорочки. Дівчата навіть казали, що вони по-іншому себе відчувають", — додала Світлана Скшетуська.
Мисткиня розповіла, що більшість старовинних сорочок, рушників і плахт знаходила в закинутих будинках в українських селах, частину — купувала в інтернеті. Почала вивчати техніки вишивання і тепер повністю може відтворити автентичну річ.
"Є такі унікальні речі, може люди вважали, що це не модно, вони залишали свої будівлі і залишали рушники, сорочки, просто кидали як непотріб. І я так подумала: а якщо всі так будуть лишати, то, мабуть, і не залишиться нічого", — додає жінка.
Зі слів фотографині, на створення однієї автентичної сукні, з дотриманням усіх технік витрачає від 3 до 6 місяців. За два роки вишила 12 суконь.
"Цими фотосесіями я намагаюсь популяризувати український образ, це не шароварщина, — певнить Світлана Скшетуська. — Це – дорогі, натуральні коралі, це сорочки, вони важкі і вони з натуральною ручною вишивкою, це наше. Я проти шароварщини, я — за наше, за глибинне, це — воно".
У планах, каже жінка, вивчення інших видів вишивки та мережки, а також терапевтичні фотосесії для якомога більшої кількості жінок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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