Отримала травми і штраф: на Волині п'яна жінка на скутері врізалася у електроопору





Про це йдеться у постанові Ківерцівського районного суду, передає сайт



Інцидент стався 25 листопада 2024 року в селі Дідичі. Віта С., не впоравшись із керуванням електроскутера, наїхала на електроопору. Внаслідок цього водійка отримала тілесні ушкодження.



Як підтвердив огляд, жінка їхала п'яною, а транспортний засіб не мав номерного знака. На судове засідання порушниця не з'явилась, але подала заяву про визнання вини.



Її дії кваліфікували за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: керування в нетверезому стані й вчинення ДТП.



Суд призначив Віті С. штраф у розмірі 17 тисяч гривень без позбавлення права керування транспортними засобами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині 17 тисяч штрафу присудили жінці, яка, керуючи скутером п’яною, врізалася в електроопору.Про це йдеться у постанові Ківерцівського районного суду, передає сайт "Волинські новини" Інцидент стався 25 листопада 2024 року в селі Дідичі., не впоравшись із керуванням електроскутера, наїхала на електроопору. Внаслідок цього водійка отримала тілесні ушкодження.Як підтвердив огляд, жінка їхала п'яною, а транспортний засіб не мав номерного знака. На судове засідання порушниця не з'явилась, але подала заяву про визнання вини.Її дії кваліфікували за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: керування в нетверезому стані й вчинення ДТП.Суд призначив Віті С. штраф у розмірі 17 тисяч гривень без позбавлення права керування транспортними засобами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію