Отримала травми і штраф: на Волині п'яна жінка на скутері врізалася у електроопору

Отримала травми і штраф: на Волині п'яна жінка на скутері врізалася у електроопору
На Волині 17 тисяч штрафу присудили жінці, яка, керуючи скутером п’яною, врізалася в електроопору.

Про це йдеться у постанові Ківерцівського районного суду, передає сайт "Волинські новини".

Інцидент стався 25 листопада 2024 року в селі Дідичі. Віта С., не впоравшись із керуванням електроскутера, наїхала на електроопору. Внаслідок цього водійка отримала тілесні ушкодження.

Як підтвердив огляд, жінка їхала п'яною, а транспортний засіб не мав номерного знака. На судове засідання порушниця не з'явилась, але подала заяву про визнання вини.

Її дії кваліфікували за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: керування в нетверезому стані й вчинення ДТП.

Суд призначив Віті С. штраф у розмірі 17 тисяч гривень без позбавлення права керування транспортними засобами.

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Теги: суд, покарання
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